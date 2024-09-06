06 сентября 2024

В первые два часа выборов в Челябинской области проголосовало 2% избирателей

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Выборы Текслера. Челябинск
Избиратели идут выбирать губернатора и депутатов гордумы Челябинска Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Явка избирателей на 10 часов утра 7 сентября составила 2,3%. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области составила 2,3%. К 10 часам на всех избирательных участках идет голосование», — сообщили в избиркоме.

Наиболее активные избиратели в Уйском муниципальном районе — 6,3%. Наименьшая явка — 0,56% — в Курчатовском районе Челябинска.

Избирательные участки в регионе открылись в 8 часов утра. Жители области выберут губернатора, а также решат судьбу 386 депутатских мандатов.

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Явка избирателей на 10 часов утра 7 сентября составила 2,3%. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области составила 2,3%. К 10 часам на всех избирательных участках идет голосование», — сообщили в избиркоме. Наиболее активные избиратели в Уйском муниципальном районе — 6,3%. Наименьшая явка — 0,56% — в Курчатовском районе Челябинска. Избирательные участки в регионе открылись в 8 часов утра. Жители области выберут губернатора, а также решат судьбу 386 депутатских мандатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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