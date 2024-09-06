В первые два часа выборов в Челябинской области проголосовало 2% избирателей

Избиратели идут выбирать губернатора и депутатов гордумы Челябинска
новость из сюжетаВыборы губернатора Челябинской области — 2024
Явка избирателей на 10 часов утра 7 сентября составила 2,3%. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.
«По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области составила 2,3%. К 10 часам на всех избирательных участках идет голосование», — сообщили в избиркоме.
Наиболее активные избиратели в Уйском муниципальном районе — 6,3%. Наименьшая явка — 0,56% — в Курчатовском районе Челябинска.
Избирательные участки в регионе открылись в 8 часов утра. Жители области выберут губернатора, а также решат судьбу 386 депутатских мандатов.
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