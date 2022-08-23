23 августа 2022
22 августа 2022

Вице-мэр из ХМАО получил установки из-за возможной отставки шефа

© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы Нижневартовска Николай Лукаш будет назначен ответственным за проведение перевыборов мэра в случае отставки Дмитрия Кощенко Фото:

Заместителю главы Нижневартовска Николаю Лукашу поручено провести серию консультаций с городскими политэлитами из-за возможной отставки нынешнего мэра Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Лукаш в мэрии занимается вопросами внутренней политики. В случае отставки Кощенко, ему нужно будет заниматься вопросами организации нового конкурса по выборам главы города. Предварительно, нужно пообщаться с местным истеблишментом, узнать их мнение, услышать список потенциальных кандидатов на кресло мэра. Необходимые инструкции на этот счет ему уже были обозначены», — сообщил инсайдер.

Сам Лукаш в разговоре с URA.RU отрицает свое участие в этом политическом процессе. «Все разговоры про отставку главы города — это сплетни», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что, по версии инсайдеров агентства, нынешний глава Нижневартовска может уйти осенью в отставку. Он был избран мэром в декабре 2021 года.

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Заместителю главы Нижневартовска Николаю Лукашу поручено провести серию консультаций с городскими политэлитами из-за возможной отставки нынешнего мэра Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Лукаш в мэрии занимается вопросами внутренней политики. В случае отставки Кощенко, ему нужно будет заниматься вопросами организации нового конкурса по выборам главы города. Предварительно, нужно пообщаться с местным истеблишментом, узнать их мнение, услышать список потенциальных кандидатов на кресло мэра. Необходимые инструкции на этот счет ему уже были обозначены», — сообщил инсайдер. Сам Лукаш в разговоре с URA.RU отрицает свое участие в этом политическом процессе. «Все разговоры про отставку главы города — это сплетни», — заявил чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что, по версии инсайдеров агентства, нынешний глава Нижневартовска может уйти осенью в отставку. Он был избран мэром в декабре 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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