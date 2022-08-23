Вице-мэр из ХМАО получил установки из-за возможной отставки шефа

Замглавы Нижневартовска Николай Лукаш будет назначен ответственным за проведение перевыборов мэра в случае отставки Дмитрия Кощенко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Заместителю главы Нижневартовска Николаю Лукашу поручено провести серию консультаций с городскими политэлитами из-за возможной отставки нынешнего мэра Дмитрия Кощенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Лукаш в мэрии занимается вопросами внутренней политики. В случае отставки Кощенко, ему нужно будет заниматься вопросами организации нового конкурса по выборам главы города. Предварительно, нужно пообщаться с местным истеблишментом, узнать их мнение, услышать список потенциальных кандидатов на кресло мэра. Необходимые инструкции на этот счет ему уже были обозначены», — сообщил инсайдер.

Сам Лукаш в разговоре с URA.RU отрицает свое участие в этом политическом процессе. «Все разговоры про отставку главы города — это сплетни», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что, по версии инсайдеров агентства, нынешний глава Нижневартовска может уйти осенью в отставку. Он был избран мэром в декабре 2021 года.