В Удмуртии утвердили бюллетень со скрывшимся депутатом Белоусовым

Челябинец Вадим Белоусов, находясь в розыске, примет участие в выборах главы республики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

В Удмуртии утвердили текст избирательного бюллетеня для выборов главы республики, первым среди кандидатов в котором указан депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, осужденный за получение взяток и объявленный в розыск. Информацию об этом на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал один из кандидатов Георгий Лещев.

«Сегодня заверяли содержание избирательного бюллетеня, кандидаты в нем располагаются в алфавитном порядке, иду следом за действующим главой Удмуртии. Интересна избирательная кампания в Удмуртии. У двух кандидатов проблемы с законом, у одного — с оценками его работы в должности, остаются трое получивших поддержку муниципальных депутатов», — написал Лещев.

Интересно, что за Белоусова текст согласовал его уполномоченный по финансовым вопросам Блинов А.М. Это указано в бланке бюллетеня.

Представляющего в Госдуме партию «Справедливая Россия — За правду» Белоусова зарегистрировали в качестве кандидата на должность главы Республики Удмуртия 28 июля. 3 августа Белоусов и его теща Маргарита Бутакова решением Московского горсуда были признаны виновными в получении взяток. Белоусова приговорили к 10 годам строгого режима, но на оглашение приговора он не явился и был объявлен в розыск. Его адвокаты обжаловали приговор суда. Затем ЦИК России объяснил, что снять с выборов Белоусова не могут, так как приговор не вступил в законную силу.