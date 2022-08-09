Скрывшегося депутата из Челябинска не снимут с выборов в Удмуртии

10 августа 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов пока останется в списке кандидатов на пост главы Удмуртии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Снять с выборов главы Удмуртии депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного за получение взяток и объявленного после этого в розыск, на данный момент невозможно. Об этом заявила 10 августа глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Как бы мы ни относились к кандидату Белоусову, ЦИК Удмуртии может предпринять какие-либо действия только после вступления приговора в законную силу. Если это произойдет до дня голосования, можно будет говорить об аннулировании регистрации кандидата в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права», — цитирует Памфилову официальный telegram-канал ЦИК РФ. Представляющего в Госдуме партию «Справедливая Россия» Белоусова ЦИК Удмуртии зарегистрировал в качестве кандидата на должность главы Республики Удмуртия 28 июля. Однако 3 августа Белоусов и его теща Маргарита Бутакова решением Московского горсуда были признаны виновными в получении взяток на сумму свыше 3 млрд рублей с дорожных контрактов в Челябинской области. Обоим назначили штрафы по 500 млн рублей. Бутакову приговорили к 4 годам лишения свободы условно, а Белоусова к 10 годам строгого режима. Сам Белоусов на оглашение приговора не явился и объявлен в розыск. Адвокаты подсудимых обжаловали решение суда.

Снять с выборов главы Удмуртии депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного за получение взяток и объявленного после этого в розыск, на данный момент невозможно. Об этом заявила 10 августа глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Как бы мы ни относились к кандидату Белоусову, ЦИК Удмуртии может предпринять какие-либо действия только после вступления приговора в законную силу. Если это произойдет до дня голосования, можно будет говорить об аннулировании регистрации кандидата в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права», — цитирует Памфилову официальный telegram-канал ЦИК РФ. Представляющего в Госдуме партию «Справедливая Россия» Белоусова ЦИК Удмуртии зарегистрировал в качестве кандидата на должность главы Республики Удмуртия 28 июля. Однако 3 августа Белоусов и его теща Маргарита Бутакова решением Московского горсуда были признаны виновными в получении взяток на сумму свыше 3 млрд рублей с дорожных контрактов в Челябинской области. Обоим назначили штрафы по 500 млн рублей. Бутакову приговорили к 4 годам лишения свободы условно, а Белоусова к 10 годам строгого режима. Сам Белоусов на оглашение приговора не явился и объявлен в розыск. Адвокаты подсудимых обжаловали решение суда.