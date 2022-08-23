УВЗ обновит завод в Челябинске на миллиард рублей

Цех на «ЧТЗ Уралтрак» модернизируют до сентября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» на средства корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) модернизируют производство дизельных двигателей почти на миллиард — на 778 миллионов рублей. Как следует из сайта госзакупок, работа в цехе нагнетателей должна быть выполнена до 20 сентября 2023 года.

«Требуется выполнение комплекса работ на объекте „Реконструкция и техническое перевооружение производства дизельных двигателей“. Место выполнения работ: Челябинск, Тракторозаводский район», — сообщается в конкурсной документации.

Модернизировать производство предстоит за 11 этапов. За это время потребуется демонтировать различные элементы, заменить у здания цеха слой кровли, смонтировать отопление и вентиляцию, трудопроводы сжатого воздуха, системы внутреннего газоснабжения, техоборудование, провести автоматизацию, пусконаладочные работы и другое. От подрядчика ждут, что его рабочие будут трудиться в две смены.

Пока цех будут модернизировать, продукцию продолжат производить. Заказчик сообщил, что работать придется в стесненных условиях. Территория предприятия имеет разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций в земле, снаружи и сверху. Здание построено в 1974 году по каркасной системе с поперечными одноэтажными пролетами.

Прием заявок ведется до 2 сентября. Итоги тендера подведут спустя четыре дня — 6 сентября.

Обновлено в 17:55 по уральскому времени:

В пресс-службе завода «ЧТЗ-Уралтрак» пояснили URA.RU, что проект по реконструкции и техническому перевооружению производства двигателей имеет большое значение для реализации задач гособоронзаказа. Завод является основным изготовителем дизельных двигателей для отечественной бронетанковой техники. Планом модернизации предусмотрена реконструкция производственных площадок и дооснащение цехов новым оборудованием.

Производство челябинских двигателей выведут на новый уровень Фото: пресс-служба завода «ЧТЗ-Уралтрак»