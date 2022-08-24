Источник: европейские активисты готовят провокации из-за Ройзмана

Евгений Ройзман был задержан 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Организаторы незаконных акций протеста в поддержку задержанного экс-мэра Ройзмана пытаются устроить беспорядки в Екатеринбурге, физически находясь в Европе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Активисты, которые призывают екатеринбуржцев поддерживать Евгения Ройзмана и протестовать против его задержания, спокойно сидят в европейских странах и подвергают опасности молодежь», — рассказал собеседник агентства. По его словам, некоторые активисты, публикуют призывы к екатеринбуржцам, физически находясь в Литве.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось.

К Евгению Ройзману утром 24 февраля пришли силовики и провели обыски в присутствии понятых. У экс-мэра нашли визитку бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. Бывшего политика доставили в отдел полиции и задержали на 48 суток. Его подозревают в дискредитации вооруженных сил РФ. По словам источника URA.RU, Ройзмана этапируют в Москву, но решение об аресте будет принято в Екатеринбурге.