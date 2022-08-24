В Челябинской области начали вакцинацию от гриппа

Прививку от гриппа можно сделать в поликлиниках или ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вакцинация от гриппа в Челябинской области началась в 2022 году с конца лета. Прививку можно поставить как в медицинских организациях, так и в торговых центрах, сообщили URA.RU в минздраве региона.

«В Челябинскую область поступило около 543 тысяч доз вакцины от гриппа „Ультрикс Квадри“ и „Совигрипп“ для взрослых и больше 167 тысяч доз детской „Ультрикс Квадри“ для детей. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, а в Челябинске 27 и 28 августа в ТРК „Алмаз“. Вакцинальные бригады будут работать в „Алмазе“ на выходных с 10:00 до 14:00», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует большую активность вируса гриппа в сезоне 2022—2023 годов. В минувшем году заболеваемость не достигала высоких показателей на фоне противоэпидемических ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Заболеваемость этой инфекцией начала расти на Южном Урале с конца лета, поэтому челябинцам уже рекомендовали по возможности носить маски в общественных местах.