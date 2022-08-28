В зоопарке Челябинска скончалась медведица Алиса

29 августа 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Алиса прожила в зоопарке Челябинска 26 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В зоопарке Челябинска скончалась гималайская медведица Алиса. Как сообщила URA.RU начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Елена Пшеницина, по предварительным данным, медведица умерла от старости. «В результате вскрытия, по предварительным причинам, Алиса умерла от старости. Точный возраст медведицы назвать невозможно, так как она была завезена в зоопарк уже взрослой. В зоопарке она прожила 26 лет», — сообщила URA.RU Пшеницина. Она отметила, что за сутки до смерти медведица не подавала никаких признаков недомогания. Она хорошо кушала, демонстрировала нормальную реакцию на окружение. В ночь с пятницы на субботу Алиса просто не проснулась. Корреспондент URA.RU спросил про судьбу медвежонка, на которого накануне пожаловались отдыхающие озера Банное, и которого просят спасти от отстрела. В зоопарке ответили, что их площади не позволяют взять медвежонка к себе под крыло. Все вольеры, по словам Пшенициной, заняты.

В зоопарке Челябинска скончалась гималайская медведица Алиса. Как сообщила URA.RU начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Елена Пшеницина, по предварительным данным, медведица умерла от старости. «В результате вскрытия, по предварительным причинам, Алиса умерла от старости. Точный возраст медведицы назвать невозможно, так как она была завезена в зоопарк уже взрослой. В зоопарке она прожила 26 лет», — сообщила URA.RU Пшеницина. Она отметила, что за сутки до смерти медведица не подавала никаких признаков недомогания. Она хорошо кушала, демонстрировала нормальную реакцию на окружение. В ночь с пятницы на субботу Алиса просто не проснулась. Корреспондент URA.RU спросил про судьбу медвежонка, на которого накануне пожаловались отдыхающие озера Банное, и которого просят спасти от отстрела. В зоопарке ответили, что их площади не позволяют взять медвежонка к себе под крыло. Все вольеры, по словам Пшенициной, заняты.