Молодые люди рассказали свою версию, в результате которого генералу полиции Евгению Савченко сломали ногу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники драки с экс-министром общественной безопасности Челябинской области, генералом полиции в отставке Евгением Савченко заявили, что конфликт спровоцировали сам генерал и его товарищи. Молодые люди рассказали URA.RU свою версию инцидента, в результате которого Савченко сломали ногу.

«Мы, компанией отдыхали в марте в ресторане „Асаби“, а в соседнем заведении сидели генералы. Один из наших друзей вышел покурить и у него спросили сигарету. Затем они начали „докапываться“ к нему из-за его прически и хватать его за шею», — сообщил URA.RU участник конфликта.

Собеседник URA.RU отметил, что есть видеоматериалы, где их друга вначале берут за волосы. А затем молодого человека уводят за зону видеонаблюдения и начинают бить кулаками в лицо.

«Спустя полгода бывший генерал утверждает, что был избит группой молодых людей и пытается повернуть дело в свою сторону. У нас справка есть из травмпункта, что наш друг получил травму, мы просто никуда не заявляли и не собираемся. Нет цели посадить кого-то или наказать», — рассказал источник.

Инцидент с Савченко произошел 11 марта, когда генерал с приятелями возвращался из ресторана, где отмечали День госнарконтроля. Ранее генерал руководил этим ведомством. Как рассказал URA.RU сам Савченко, изначально группа молодых людей стала словесно цепляться к одному из его спутников. В частности, они начали кричать, что он напал на их товарища. Затем они напали на Савченко, он получил перелом ноги и перенес операцию.

Молодые люди уверяют, что надеются, что правоохранительные органы будут расследовать это дело по справедливости. В ходе конфликта от болевого шока экс-министр потерял сознание и очнулся уже в больнице. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).