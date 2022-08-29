Компании США хотят тайно обойти санкции против РФ через Турцию

30 августа 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Американские компании пытаются покрыть свои потери на российском рынке с помощью Турции, заявили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские компании, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, ищут способ тайно продолжать торговлю через Турцию. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak, ссылаясь на информацию турецких бизнесменов. «Американские компании, уходящие из России из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти западные санкции против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес за определенную комиссию», — говорится в статье. По информации бизнесменов, с которыми общалось издание, в последние месяцы количество подобных предложений от американских компаний значительно увеличилось. Авторы уточнили, что американские компании, закупая товары из России, «подпольно» ведут бизнес по маршруту Россия—Турция—Дубай—США. «Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», — сообщает агентство. Издание напомнило, что вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант после начала спецоперации на Украине посетил Турцию и встретился как с политиками, так и с бизнесменами. «Посол США в Анкаре Джефф Флейк, получивший отзывы о визите, сказал, что они показали Турцию как адрес для 5000 американских компаний, которые готовились покинуть Россию», — добавили авторы. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали негативное влияние на экономики самих западных государств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские компании, покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине, ищут способ тайно продолжать торговлю через Турцию. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak, ссылаясь на информацию турецких бизнесменов. «Американские компании, уходящие из России из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти западные санкции против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес за определенную комиссию», — говорится в статье. По информации бизнесменов, с которыми общалось издание, в последние месяцы количество подобных предложений от американских компаний значительно увеличилось. Авторы уточнили, что американские компании, закупая товары из России, «подпольно» ведут бизнес по маршруту Россия—Турция—Дубай—США. «Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», — сообщает агентство. Издание напомнило, что вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант после начала спецоперации на Украине посетил Турцию и встретился как с политиками, так и с бизнесменами. «Посол США в Анкаре Джефф Флейк, получивший отзывы о визите, сказал, что они показали Турцию как адрес для 5000 американских компаний, которые готовились покинуть Россию», — добавили авторы. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали негативное влияние на экономики самих западных государств.