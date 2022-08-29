Операция по спасению змеи заняла несколько часов (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сбежавший от хозяина амурский полоз переполошил жильцов дома № 59 на улице Крестинского в Екатеринбурге. Чтобы поймать змею, горожане вызвали спасателей и ученых. Местная жительница Анна Шагалова рассказала URA.RU о необычном инциденте.

«Мои дети гуляли в соседнем дворе и заметили большую змею, которая ползала под окнами 12-этажки. Они позвонили по видеосвязи, и я испугалась: это был явно не уж, длина змеи была намного больше метра. Я велела всем ребятишкам немедленно от нее отойти и обратилась в управляющую компанию и службу МЧС», — объяснила Анна Шагалова.

Также бдительная горожанка предупредила об опасности всех жильцов общедомового чата. Новость дошла до серпентологов, которые пояснили, что беглец действительно не уж, а амурский полоз, который в Свердловской области не обитает. «Тем временем змея уползла в подвал. Ученые объяснили, что там она погибнет, и вызвались помочь с ее поимкой», — продолжает Шагалова.

После нескольких часов переполоха рептилию удалось поймать, и вскоре нашелся ее хозяин, проживающий в том же доме. Он пояснил, что питомец выпал из окна. «Это мой. Сам вышел. С 12-го этажа сосвистел», — объяснил соседям мужчина.

«Амурский полоз — безобидная змея, в длину может достигать метра семидесяти сантиметров. Очень рад, что она не разбилась и вернулась домой. Амурский полоз обитает на Дальнем Востоке, где климат более мягкий, у нас зимой он бы точно не выжил», — прокомментировал заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин.

Ранее жители пермской деревни увидели в огороде змею и вызвали спасателей. Те поймали рептилию и выпустили в ближайшем лесу.

Змея выпала из окна многоэтажки Фото: соцсети

Полоз испугался людей и уполз в подвал Фото: соцсети

Поздним вечером змею удалось поймать и вернуть хозяину Фото: соцсети