30 июля 2022
29 июля 2022

Жители пермской деревни вызвали спасателей, увидев змею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
В Пермском крае спасатели приехали на вызов, чтобы избавить жителей деревни от ужа в огороде Фото:

Сотрудники поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа помогли жителям деревни Липово, обнаружившим змею в придомовом огороде. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

«31.07.2022 г. в 10:50 — 11:40 <…> поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что по улице Береговая, д. Липово, Моховская территория в огороде одного из домов жители заметили змею», — пишет администрация официального паблика спасателей. На вызов приехала группа оперативного реагирования.

По прибытии спасатели обнаружили в огороде ужа обыкновенного. Они поймали лесного жителя и выпустили его в ближайшем леске.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми рассказали о ядовитых змеях в городской черте. Горожане увидел двух гадюк в районе КамГЭС.

Жители пермской деревни Липово вызвали спасателей, напугавшись ужа
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Сотрудники поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа помогли жителям деревни Липово, обнаружившим змею в придомовом огороде. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «31.07.2022 г. в 10:50 — 11:40 <…> поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что по улице Береговая, д. Липово, Моховская территория в огороде одного из домов жители заметили змею», — пишет администрация официального паблика спасателей. На вызов приехала группа оперативного реагирования. По прибытии спасатели обнаружили в огороде ужа обыкновенного. Они поймали лесного жителя и выпустили его в ближайшем леске. Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми рассказали о ядовитых змеях в городской черте. Горожане увидел двух гадюк в районе КамГЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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