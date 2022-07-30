Жители пермской деревни вызвали спасателей, увидев змею. Фото

31 июля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

В Пермском крае спасатели приехали на вызов, чтобы избавить жителей деревни от ужа в огороде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа помогли жителям деревни Липово, обнаружившим змею в придомовом огороде. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «31.07.2022 г. в 10:50 — 11:40 <…> поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что по улице Береговая, д. Липово, Моховская территория в огороде одного из домов жители заметили змею», — пишет администрация официального паблика спасателей. На вызов приехала группа оперативного реагирования. По прибытии спасатели обнаружили в огороде ужа обыкновенного. Они поймали лесного жителя и выпустили его в ближайшем леске. Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми рассказали о ядовитых змеях в городской черте. Горожане увидел двух гадюк в районе КамГЭС. Жители пермской деревни Липово вызвали спасателей, напугавшись ужа фото VK Поисково-спасательная служба КМО (16+)

Сотрудники поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа помогли жителям деревни Липово, обнаружившим змею в придомовом огороде. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «31.07.2022 г. в 10:50 — 11:40 <…> поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что по улице Береговая, д. Липово, Моховская территория в огороде одного из домов жители заметили змею», — пишет администрация официального паблика спасателей. На вызов приехала группа оперативного реагирования. По прибытии спасатели обнаружили в огороде ужа обыкновенного. Они поймали лесного жителя и выпустили его в ближайшем леске. Ранее URA.RU сообщало, что жители Перми рассказали о ядовитых змеях в городской черте. Горожане увидел двух гадюк в районе КамГЭС.