Территорию Свердловского инструментального завода в центре Екатеринбурга отдадут под застройку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Территорию Свердловского инструментального завода (СИЗ, Екатеринбург) планируют передать под строительство. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации города, в рамках общественных слушаний категорию земельного участка предприятия предлагают изменить на зону многоэтажной жилой застройки и объектов общего образования.

Участок земли, на котором находится предприятие (улица Фрунзе, 35А), расположен в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина. На данный момент его категория значится как «зона развития застройки».

При этом на екатеринбургском градсовете в 2015 году уже обсуждалась застройка территории завода, однако поступившие предложения были отклонены. Стоит отметить, что рядом с СИЗ располагается гимназия № 120, а также трамвайный парк.

Ранее URA.RU писало, что ООО «Градстрой» получило разрешение на застройку площадки под закрывшимся «Виншампанкомбинатом» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. О том, что на месте завода появится жилье, URA.RU писало еще 12 мая. Тогда городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, согласовала изменение статуса участка на зону многоэтажной жилой застройки.