Территорию Свердловского инструментального завода (СИЗ, Екатеринбург) планируют передать под строительство. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации города, в рамках общественных слушаний категорию земельного участка предприятия предлагают изменить на зону многоэтажной жилой застройки и объектов общего образования.
Участок земли, на котором находится предприятие (улица Фрунзе, 35А), расположен в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина. На данный момент его категория значится как «зона развития застройки».
При этом на екатеринбургском градсовете в 2015 году уже обсуждалась застройка территории завода, однако поступившие предложения были отклонены. Стоит отметить, что рядом с СИЗ располагается гимназия № 120, а также трамвайный парк.
Ранее URA.RU писало, что ООО «Градстрой» получило разрешение на застройку площадки под закрывшимся «Виншампанкомбинатом» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. О том, что на месте завода появится жилье, URA.RU писало еще 12 мая. Тогда городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, согласовала изменение статуса участка на зону многоэтажной жилой застройки.
Территорию завода предлагают перепрофилировать на зоны многоэтажной жилой застройки и объектов общего образования
Сайт администрации Екатеринбурга
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Территорию Свердловского инструментального завода (СИЗ, Екатеринбург) планируют передать под строительство. Согласно данным, опубликованным на сайте администрации города, в рамках общественных слушаний категорию земельного участка предприятия предлагают изменить на зону многоэтажной жилой застройки и объектов общего образования. Участок земли, на котором находится предприятие (улица Фрунзе, 35А), расположен в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина. На данный момент его категория значится как «зона развития застройки». При этом на екатеринбургском градсовете в 2015 году уже обсуждалась застройка территории завода, однако поступившие предложения были отклонены. Стоит отметить, что рядом с СИЗ располагается гимназия № 120, а также трамвайный парк. Ранее URA.RU писало, что ООО «Градстрой» получило разрешение на застройку площадки под закрывшимся «Виншампанкомбинатом» на Новой Сортировке в Екатеринбурге. О том, что на месте завода появится жилье, URA.RU писало еще 12 мая. Тогда городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты и девелоперы, согласовала изменение статуса участка на зону многоэтажной жилой застройки.