Челябинских застройщиков сравнили по размаху строек

30 августа 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Решающим показателем для ранжирования стали площади под застройку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительная компания из Челябинска «АПРИ Флай Плэнинг» возглавила рейтинг застройщиков региона при сравнении объемов строительства. Сравнительные данные строительных организаций привел Единый ресурс застройщиков России. «Основным показателем для сравнения стали объемы строительства. Первые пять строчек заняли компании: „АПРИ Флай Плэнинг“ (почти 127 тысяч кв. метров), „ГК Голос.Девелопмент“ (около 126 тысяч), „ЭкоСити“ (почти 112 тысяч), „Трест Магнитострой“ (около 92 тысяч) и Фонд Защита прав дольщиков в Челябинской области более 85 тысяч)», — сообщается на сайте. Всего от региона в рейтинг вошли 57 организаций строительного сектора. Вторым показателем, который приводится для сравнения, значатся объемы строительства с переносом сроков. У некоторых застройщиков этот показатель достигает 100%. В целом таблица содержит данные о более, чем двух тысячах отечественных застройщиков. Они представляют все регионы страны.

Строительная компания из Челябинска «АПРИ Флай Плэнинг» возглавила рейтинг застройщиков региона при сравнении объемов строительства. Сравнительные данные строительных организаций привел Единый ресурс застройщиков России. «Основным показателем для сравнения стали объемы строительства. Первые пять строчек заняли компании: „АПРИ Флай Плэнинг“ (почти 127 тысяч кв. метров), „ГК Голос.Девелопмент“ (около 126 тысяч), „ЭкоСити“ (почти 112 тысяч), „Трест Магнитострой“ (около 92 тысяч) и Фонд Защита прав дольщиков в Челябинской области более 85 тысяч)», — сообщается на сайте. Всего от региона в рейтинг вошли 57 организаций строительного сектора. Вторым показателем, который приводится для сравнения, значатся объемы строительства с переносом сроков. У некоторых застройщиков этот показатель достигает 100%. В целом таблица содержит данные о более, чем двух тысячах отечественных застройщиков. Они представляют все регионы страны.