Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей пермячки

31 августа 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве медсестры из Чусового Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве 23-летней девушки из Чусового (Пермский край). Подробности о ходе расследования рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР и ГУ МВД. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения», — сообщили в ведомствах. Пропавшую девушку искали в течение двух дней, однако ее тело было обнаружено в лесном массиве неподалеку от жилых домов. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие. Как отмечают в полиции, девушка пропала после посещения ночного клуба, откуда ушла с барменом. Но, судя по релизу, молодого человека 2004 года рождения не подозревают в преступлении. По его словам, они тем вечером погуляли и разошлись.

Силовики задержали подозреваемого по делу об убийстве 23-летней девушки из Чусового (Пермский край). Подробности о ходе расследования рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР и ГУ МВД. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями была установлена личность и задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Им оказался ранее судимый местный житель 1996 года рождения», — сообщили в ведомствах. Пропавшую девушку искали в течение двух дней, однако ее тело было обнаружено в лесном массиве неподалеку от жилых домов. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие. Как отмечают в полиции, девушка пропала после посещения ночного клуба, откуда ушла с барменом. Но, судя по релизу, молодого человека 2004 года рождения не подозревают в преступлении. По его словам, они тем вечером погуляли и разошлись.