Силовиков бросили на поиски авторитета из Тагила по кличке Дима Лысый

Полиция Нижнего Тагила ищет авторитета Дмитрия Клюкина, подозреваемого в тяжком преступлении
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Силовики подозревают Дмитрия Клюкина в тяжком преступлении Фото:

Силовики Нижнего Тагила ищут 36-летнего авторитета Дмитрия Клюкина, известного как Дима Лысый, который подозревается в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается Дмитрий Владимирович Клюкин», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что раньше авторитета судили за кражу, но ему удалось избежать колонии — суд назначил условное наказание.

Всех, кто знает о месте нахождения Клюкина, полиция просит сообщить по телефонам дежурных ОП №20 или позвонить по линии 02. Предполагаемый преступник зарегистрирован в квартире по улице Дружинина в Нижнем Тагиле.

Фото:

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Силовики Нижнего Тагила ищут 36-летнего авторитета Дмитрия Клюкина, известного как Дима Лысый, который подозревается в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается Дмитрий Владимирович Клюкин», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что раньше авторитета судили за кражу, но ему удалось избежать колонии — суд назначил условное наказание. Всех, кто знает о месте нахождения Клюкина, полиция просит сообщить по телефонам дежурных ОП №20 или позвонить по линии 02. Предполагаемый преступник зарегистрирован в квартире по улице Дружинина в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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