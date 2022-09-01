Силовиков бросили на поиски авторитета из Тагила по кличке Дима Лысый

Полиция Нижнего Тагила ищет авторитета Дмитрия Клюкина, подозреваемого в тяжком преступлении

01 сентября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Силовики подозревают Дмитрия Клюкина в тяжком преступлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики Нижнего Тагила ищут 36-летнего авторитета Дмитрия Клюкина, известного как Дима Лысый, который подозревается в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается Дмитрий Владимирович Клюкин», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что раньше авторитета судили за кражу, но ему удалось избежать колонии — суд назначил условное наказание. Всех, кто знает о месте нахождения Клюкина, полиция просит сообщить по телефонам дежурных ОП №20 или позвонить по линии 02. Предполагаемый преступник зарегистрирован в квартире по улице Дружинина в Нижнем Тагиле. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Силовики Нижнего Тагила ищут 36-летнего авторитета Дмитрия Клюкина, известного как Дима Лысый, который подозревается в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивается Дмитрий Владимирович Клюкин», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что раньше авторитета судили за кражу, но ему удалось избежать колонии — суд назначил условное наказание. Всех, кто знает о месте нахождения Клюкина, полиция просит сообщить по телефонам дежурных ОП №20 или позвонить по линии 02. Предполагаемый преступник зарегистрирован в квартире по улице Дружинина в Нижнем Тагиле.