На северо-западе Челябинска изменится движение автобусов

На северо-западе Челябинска 4 сентября изменится движение автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса.
«4 сентября с 9:30 до 13:00 автобусы № 2, 8, 16, 23, 31, 60с, 158К изменят свои маршруты. Изменения связаны с проведением велопарада», — говорится в сообщении Telegram-канала «Челябинский общественный транспорт».
— № 2 «Мехколонна — Худякова — Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — С. Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — Петра Столыпина»
— № 8 «Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»
— № 16 «ЧМК — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ЮУрГУ»
— № 23 «47-й микрорайон —Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ТК Кольцо»
— № 31 «ЧМК — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»
— № 60с «Сад Надежда — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Сад Вишневый»
— № 158к «Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Белый хутор».
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»