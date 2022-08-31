31 августа 2022

На северо-западе Челябинска изменится движение автобусов

На северо-западе Челябинска 4 сентября из-за велопарада изменится движение автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус, городской транспорт, разумова Маргарита
Автобусы будут ходить по временному маршруту несколько часов Фото:

На северо-западе Челябинска 4 сентября изменится движение автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса.

«4 сентября с 9:30 до 13:00 автобусы № 2, 8, 16, 23, 31, 60с, 158К изменят свои маршруты. Изменения связаны с проведением велопарада», — говорится в сообщении Telegram-канала «Челябинский общественный транспорт».

 — № 2 «Мехколонна — Худякова — Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — С. Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — Петра Столыпина»

 — № 8 «Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»

 — № 16 «ЧМК — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ЮУрГУ»

— № 23 «47-й микрорайон —Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ТК Кольцо»

— № 31 «ЧМК — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»

— № 60с «Сад Надежда — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Сад Вишневый»

— № 158к «Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Белый хутор».

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На северо-западе Челябинска 4 сентября изменится движение автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального миндортранса. «4 сентября с 9:30 до 13:00 автобусы № 2, 8, 16, 23, 31, 60с, 158К изменят свои маршруты. Изменения связаны с проведением велопарада», — говорится в сообщении Telegram-канала «Челябинский общественный транспорт».  — № 2 «Мехколонна — Худякова — Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных — С. Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — Петра Столыпина»  — № 8 «Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»  — № 16 «ЧМК — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ЮУрГУ» — № 23 «47-й микрорайон —Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ТК Кольцо» — № 31 «ЧМК — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово» — № 60с «Сад Надежда — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Сад Вишневый» — № 158к «Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Белый хутор».
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