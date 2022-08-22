22 августа 2022

Центр Челябинска перекроют из-за спартакиады

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Движение будет перекрыто почти на сутки Фото:

Движение для автомобилей в центре Челябинска перекроют почти на сутки из-за проведения Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, движение будет закрыто с шести часов вечера 26 августа до четырех часов дня 27 августа.

«В связи с проведением в городе Челябинске Всероссийской спартакиады по летним видам спорта с 18 часов 26 августа до 16 часов 27 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса до 2-го институтского переулка. Просим водителей заранее планировать свои маршруты», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Ранее открыли движение по улице Лесопарковой в центре Челябинска. Ремонтно-восстановительные работы закончены, авария на дороге устранена.

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Движение для автомобилей в центре Челябинска перекроют почти на сутки из-за проведения Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, движение будет закрыто с шести часов вечера 26 августа до четырех часов дня 27 августа. «В связи с проведением в городе Челябинске Всероссийской спартакиады по летним видам спорта с 18 часов 26 августа до 16 часов 27 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса до 2-го институтского переулка. Просим водителей заранее планировать свои маршруты», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее открыли движение по улице Лесопарковой в центре Челябинска. Ремонтно-восстановительные работы закончены, авария на дороге устранена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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