Центр Челябинска перекроют из-за спартакиады

23 августа 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Движение будет перекрыто почти на сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение для автомобилей в центре Челябинска перекроют почти на сутки из-за проведения Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, движение будет закрыто с шести часов вечера 26 августа до четырех часов дня 27 августа. «В связи с проведением в городе Челябинске Всероссийской спартакиады по летним видам спорта с 18 часов 26 августа до 16 часов 27 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса до 2-го институтского переулка. Просим водителей заранее планировать свои маршруты», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее открыли движение по улице Лесопарковой в центре Челябинска. Ремонтно-восстановительные работы закончены, авария на дороге устранена.

Движение для автомобилей в центре Челябинска перекроют почти на сутки из-за проведения Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, движение будет закрыто с шести часов вечера 26 августа до четырех часов дня 27 августа. «В связи с проведением в городе Челябинске Всероссийской спартакиады по летним видам спорта с 18 часов 26 августа до 16 часов 27 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса до 2-го институтского переулка. Просим водителей заранее планировать свои маршруты», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее открыли движение по улице Лесопарковой в центре Челябинска. Ремонтно-восстановительные работы закончены, авария на дороге устранена.