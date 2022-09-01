Директора института УрФУ отказались отпускать из СИЗО

Суд оставил в СИЗО директора института УрФУ Евгения Шурманова, подозреваемого в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.
«Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать, решение Верх-Исетского районного суда оставить без изменений», — говорится в решении суда. Защита Шурманова ходатайствовала об освобождении его из СИЗО и назначении домашнего ареста.
Шурманов на суде заявлял, что во время заключения у него обострилось заболевание. Дома, по словам обвиняемого, он бы чувствовал себя лучше, однако не предоставил свежих медицинских документов. Адвокат Шурманова заявил, что остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Евгения Шурманова отправили под стражу после серии обысков на спортивных объектах Екатеринбурга, проходивших в апреле. Силовики предоставили суду информацию о недвижимости Шурманова за границей (дом в Дубае, оформленный на ребенка) и о его связях с иностранными чиновниками. Также в деле фигурирует коллекция ценностей Шурманова, в числе которых часы на 10 миллионов рублей. Арест Шурманова продлен до 8 октября.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»