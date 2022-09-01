01 сентября 2022

Директора института УрФУ отказались отпускать из СИЗО

Суд не стал отменять арест в СИЗО директору института УрФУ Евгения Шурманова
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург , шурманов евгений
Евгений Шурманов подозрревается в крупном мошенничестве Фото:

Суд оставил в СИЗО директора института УрФУ Евгения Шурманова, подозреваемого в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать, решение Верх-Исетского районного суда оставить без изменений», — говорится в решении суда. Защита Шурманова ходатайствовала об освобождении его из СИЗО и назначении домашнего ареста.

Шурманов на суде заявлял, что во время заключения у него обострилось заболевание. Дома, по словам обвиняемого, он бы чувствовал себя лучше, однако не предоставил свежих медицинских документов. Адвокат Шурманова заявил, что остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Евгения Шурманова отправили под стражу после серии обысков на спортивных объектах Екатеринбурга, проходивших в апреле. Силовики предоставили суду информацию о недвижимости Шурманова за границей (дом в Дубае, оформленный на ребенка) и о его связях с иностранными чиновниками. Также в деле фигурирует коллекция ценностей Шурманова, в числе которых часы на 10 миллионов рублей. Арест Шурманова продлен до 8 октября.

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Суд оставил в СИЗО директора института УрФУ Евгения Шурманова, подозреваемого в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда. «Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать, решение Верх-Исетского районного суда оставить без изменений», — говорится в решении суда. Защита Шурманова ходатайствовала об освобождении его из СИЗО и назначении домашнего ареста. Шурманов на суде заявлял, что во время заключения у него обострилось заболевание. Дома, по словам обвиняемого, он бы чувствовал себя лучше, однако не предоставил свежих медицинских документов. Адвокат Шурманова заявил, что остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Евгения Шурманова отправили под стражу после серии обысков на спортивных объектах Екатеринбурга, проходивших в апреле. Силовики предоставили суду информацию о недвижимости Шурманова за границей (дом в Дубае, оформленный на ребенка) и о его связях с иностранными чиновниками. Также в деле фигурирует коллекция ценностей Шурманова, в числе которых часы на 10 миллионов рублей. Арест Шурманова продлен до 8 октября.
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