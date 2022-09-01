В Челябинске продают офис фирмы, куда сотрудники водят животных

В Челябинске продают офис компании, где разрешают приводить домашних животных

Офис, куда сотрудникам можно брать собак и кошек, выставили на продажу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске на продажу выставили офис IT-компании, разрешающей своим сотрудникам приводить на работу домашних животных. Как URA.RU рассказали на предприятии, руководство ищет возможности для расширения рабочих пространств.

«Помещение в центре города, расположено на третьем этаже административного отдельно стоящего здания. Выполнена качественная офисная отделка», — сообщили на популярном сайте объявлений.

Потенциальных покупателей также уведомили, что помещение сдано в аренду. Арендный поток в месяц составляет 800 тысяч рублей, а арендатором выступает крупная IT-компания. За актив продавец хотел бы выручить 60 миллионов рублей, что в пересчете составляет 75 тысяч рублей за кв. метр. Директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов сообщил URA.RU, что объявление выставили, чтобы изучить рынок.

«Изучаем рынок и спрос на наше помещение, так как текущего офиса по размеру нам не хватает. Сейчас рассматриваем разные варианты, как сделать больше пространства и расшириться», — уточнил Ахтямов.

Директор агентства недвижимости «Элис» Артур Каримов заметил: в практике реализация помещения при наличии арендатора покупателю обходится дороже. В этой связи речь идет о продаже готового бизнеса. Для него можно рассчитать срок окупаемости, который в Челябинске составляет восемь лет. Приобретателю актива, в таком случае, важно убедиться, что существующие правоотношения арендатор планирует сохранить и впредь.