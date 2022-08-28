Губернатор ХМАО выделит 2 дня на аудиенции с нефтяными генералами

29 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Комарова лично поздравит коллективы главных нефтегазодобывающих предприятий региона Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова планирует лично поздравить руководителей и коллективы нефтегазовой отрасли региона с их профессиональным праздником — днем нефтяной и газовой промышленности. Для этого губернатор выделит в своем графике сразу два дня: 2 и 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравит организации и сотрудников (коллективы) нефтяных и газовых предприятий с профессиональным праздником. Наталья Владимировна посетит несколько городов и поселков автономного округа и вручит государственные награды и награды Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — уточнили корреспонденту агентства в департаменте.



Губернатор планирует посетить Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Советский, Югорск (где планируется участие в карнавале к 60-летию города), Сургут и Ханты-Мансийск. Глава округа поздравит и вручит награды, как минимум, 60 нефтяникам и газовикам предприятий «Сургутнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Сибур Тюмень Газ», «Славнефть-Мегионнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпромнефть-Хантос». Комарова также примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.



Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетит Югру с официальным визитом 30 августа ради общения с руководством нефтяных компаний. Он поучаствует в открытии мемориальных плит легендарных работников нефтяной промышленности — геолога Евграфия Теплякова и нефтяника Юрия Шафраника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует лично поздравить руководителей и коллективы нефтегазовой отрасли региона с их профессиональным праздником — днем нефтяной и газовой промышленности. Для этого губернатор выделит в своем графике сразу два дня: 2 и 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Губернатор Югры Наталья Комарова лично поздравит организации и сотрудников (коллективы) нефтяных и газовых предприятий с профессиональным праздником. Наталья Владимировна посетит несколько городов и поселков автономного округа и вручит государственные награды и награды Ханты-Мансийского автономного округа Югры», — уточнили корреспонденту агентства в департаменте. Губернатор планирует посетить Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Советский, Югорск (где планируется участие в карнавале к 60-летию города), Сургут и Ханты-Мансийск. Глава округа поздравит и вручит награды, как минимум, 60 нефтяникам и газовикам предприятий «Сургутнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Сибур Тюмень Газ», «Славнефть-Мегионнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпромнефть-Хантос». Комарова также примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетит Югру с официальным визитом 30 августа ради общения с руководством нефтяных компаний. Он поучаствует в открытии мемориальных плит легендарных работников нефтяной промышленности — геолога Евграфия Теплякова и нефтяника Юрия Шафраника.