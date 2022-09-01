Махонин повысил зарплату директору пермского фонда ОМС

Губернатор Махонин повысил оклад директору ТФОМС Татьяне Мельниковой

02 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Оклад вырос на пару тысяч, но от него зависят остальные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплата начальника территориального фонда обязательного медстрахования Татьяны Мельниковой выросла. Указ об увеличении должностного оклада чиновницы подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Внести в п. 2 Положения об оплате труда директора ТФОМС следующее изменение: в абзаце первом слова „в размере 27 604, 02 рубля“ заменить словами „в размере 29 260 рублей“», — говорится тексте документа. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Денежное вознаграждение начальника фонда формируется не только из оклада, но также из выплат стимулирующего и компенсационного характера. Но они зависят именно от суммы окладной части. Так до 90% от оклада чиновник может каждый месяц получать за «высокую квалификацию», еще до 30% положено за выслугу лет. Сразу два оклада выплатят за «особые условия работы». Кроме этого, предусмотрена возможность заработать ежемесячные, ежеквартальные и годовые премии. Решение об их выплате принимает глава правительства.

Зарплата начальника территориального фонда обязательного медстрахования Татьяны Мельниковой выросла. Указ об увеличении должностного оклада чиновницы подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Внести в п. 2 Положения об оплате труда директора ТФОМС следующее изменение: в абзаце первом слова „в размере 27 604, 02 рубля“ заменить словами „в размере 29 260 рублей“», — говорится тексте документа. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Денежное вознаграждение начальника фонда формируется не только из оклада, но также из выплат стимулирующего и компенсационного характера. Но они зависят именно от суммы окладной части. Так до 90% от оклада чиновник может каждый месяц получать за «высокую квалификацию», еще до 30% положено за выслугу лет. Сразу два оклада выплатят за «особые условия работы». Кроме этого, предусмотрена возможность заработать ежемесячные, ежеквартальные и годовые премии. Решение об их выплате принимает глава правительства.