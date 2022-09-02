Жители Челябинска заметили маршрутное такси с перевернутыми указателями движения

Необычный транспорт заметили на северо-западе города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жители северо-запада заметили маршрутное такси с двумя номерами и направлениями. Горожанам показалось странным, что табличка с одним из указателей движения оказалась перевернута.

«Вот такое чудо увидел, когда ехал на работу. А вы что думаете? Какая это маршрутка и куда она едет?», — написал Константин Попов в группе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предположили что это маршрутка «шиворот на выворот», кто-то решил, что над водителем пошутили дети и специально переклеили указатель. Лишь одна женщина написала, что маршрутка ездит по направлению Чичерина- Кременкуль (213) и несколько раз в день по определенному времени Чичерина — Дарьино (215). Трафареты водитель переворачивает сам, чтобы никто из Кременкуля не уехал в другую деревню.