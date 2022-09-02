02 сентября 2022

В Свердловской области внедорожник сбил подростка на BMX. Фото

В Каменске-Уральском сбили подростка на велосипеде
© Служба новостей «URA.RU»
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13-летний житель Каменска-Уральского проезжал дорогу на красный сигнал светофора Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13-летний подросток на велосипеде BMX проезжал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Toyota Land Cruiser. Сейчас он находится в больнице, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«ДТП произошло 2 августа в 20:25 в районе дома № 63 на проспекте Победы на пешеходном переходе. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Land Cruiser двигался со стороны Пушкина в сторону Павлова и наехал на 13-летнего велосипедиста, который, не спешившись с велосипеда BMX, пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии подростка госпитализировали. Он пояснил инспекторам, что ехал кататься в сторону торгового центра «СитиМолл», световозвращающих элементов ни на нем, ни на велосипеде не было. Водитель Toyota имеет стаж вождения 18 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз. Медицинское освидетельствование показало, что он трезв.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 13-летний подросток на велосипеде BMX проезжал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Toyota Land Cruiser. Сейчас он находится в больнице, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «ДТП произошло 2 августа в 20:25 в районе дома № 63 на проспекте Победы на пешеходном переходе. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Land Cruiser двигался со стороны Пушкина в сторону Павлова и наехал на 13-летнего велосипедиста, который, не спешившись с велосипеда BMX, пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД. В результате аварии подростка госпитализировали. Он пояснил инспекторам, что ехал кататься в сторону торгового центра «СитиМолл», световозвращающих элементов ни на нем, ни на велосипеде не было. Водитель Toyota имеет стаж вождения 18 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз. Медицинское освидетельствование показало, что он трезв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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