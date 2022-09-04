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Пермяков ожидают заморозки в первых числах сентября до -2 градусов

В МЧС предупредили пермяков о предстоящих заморозках до -2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
Заморозки ожидаются в ночные часы Фото:

На территории Пермского края в начале сентября температура опустится ниже ноля градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В ночные часы 5 — 7 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В связи с этом возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — написано в оперативной сводке на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что, пермские метеорологи рассказывали об «относительно прохладном сценарии» в первом месяце осени не только на Урале, но и в целом на европейской территории России. В первой декаде сентября ожидается сильное влияние высотного циклона, в тыл которого будет поступать холодный воздух с северо-запада.

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На территории Пермского края в начале сентября температура опустится ниже ноля градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В ночные часы 5 — 7 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В связи с этом возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — написано в оперативной сводке на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что, пермские метеорологи рассказывали об «относительно прохладном сценарии» в первом месяце осени не только на Урале, но и в целом на европейской территории России. В первой декаде сентября ожидается сильное влияние высотного циклона, в тыл которого будет поступать холодный воздух с северо-запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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