Пермяков ожидают заморозки в первых числах сентября до -2 градусов

В МЧС предупредили пермяков о предстоящих заморозках до -2 градусов

05 сентября 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Заморозки ожидаются в ночные часы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Пермского края в начале сентября температура опустится ниже ноля градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В ночные часы 5 — 7 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В связи с этом возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — написано в оперативной сводке на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что, пермские метеорологи рассказывали об «относительно прохладном сценарии» в первом месяце осени не только на Урале, но и в целом на европейской территории России. В первой декаде сентября ожидается сильное влияние высотного циклона, в тыл которого будет поступать холодный воздух с северо-запада.

На территории Пермского края в начале сентября температура опустится ниже ноля градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В ночные часы 5 — 7 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. В связи с этом возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности», — написано в оперативной сводке на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что, пермские метеорологи рассказывали об «относительно прохладном сценарии» в первом месяце осени не только на Урале, но и в целом на европейской территории России. В первой декаде сентября ожидается сильное влияние высотного циклона, в тыл которого будет поступать холодный воздух с северо-запада.