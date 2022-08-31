Начало сентября в Пермском крае будет прохладным и дождливым

01 сентября 2022 в 07:10 Размер текста - 17 +

Синоптики подчеркивают, что, согласно статистике, сентябрь в последнее время стал более влажным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Данные пермских метеорологов указывают на относительно прохладный сценарий в первом месяце осени не только на Урале, но и в целом на европейской территории РФ. Долгосрочный прогноз на сентябрь опубликован на сайте научного проекта «Метеоролог и я». «В первой декаде сентября ожидается господствование высотного циклона, в тыл которого будет поступать холодный воздух с северо-запада. В среднем по региону ожидается избыток осадков (местами до 160%, лишь по югу около нормы)», — указано в сообщении. Во второй декаде первого осеннего месяца количество осадков уменьшится, а температура либо приблизится к климатической норме, либо опустится чуть ниже. Обстановка с третьей декадой остается неопределенной. «Исходя из совокупности данных, которая поступала в последнюю неделю августа, прослеживается небольшая вероятность установления антициклона над европейской территорией РФ (ЕТР). Если его центр расположится в восточной половине ЕТР, можно рассчитывать на сухой и теплый антициклональный характер погоды», — написано на сайте. URA.RU писало ранее, что синоптики предупредили пермяков о значительном похолодании. Самым холодными днями на прошлой недели стали выходные.

Данные пермских метеорологов указывают на относительно прохладный сценарий в первом месяце осени не только на Урале, но и в целом на европейской территории РФ. Долгосрочный прогноз на сентябрь опубликован на сайте научного проекта «Метеоролог и я». «В первой декаде сентября ожидается господствование высотного циклона, в тыл которого будет поступать холодный воздух с северо-запада. В среднем по региону ожидается избыток осадков (местами до 160%, лишь по югу около нормы)», — указано в сообщении. Во второй декаде первого осеннего месяца количество осадков уменьшится, а температура либо приблизится к климатической норме, либо опустится чуть ниже. Обстановка с третьей декадой остается неопределенной. «Исходя из совокупности данных, которая поступала в последнюю неделю августа, прослеживается небольшая вероятность установления антициклона над европейской территорией РФ (ЕТР). Если его центр расположится в восточной половине ЕТР, можно рассчитывать на сухой и теплый антициклональный характер погоды», — написано на сайте. URA.RU писало ранее, что синоптики предупредили пермяков о значительном похолодании. Самым холодными днями на прошлой недели стали выходные.