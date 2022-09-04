04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Челябинской области на трассе М-5 водитель погиб под колесами грузовика. Фото

В Челябинской области грузовик на трассе М-5 раздавил водителя Volkswagen
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, чп, дтп, огонь, авария
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

На трассе М5 в Челябинской области водитель Volkswagen погиб 5 сентября под колесами грузового автомобиля МАЗ, выполняя обгон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

«5 сентября на трассе М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе около 7:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель „Фольксваген Гольф“, 1986 года рождения, выполнял обгон в дождь и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ», — сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб. На место трагедии выехали дополнительные экипажи ДПС. Сотрудниками устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сотрудники областного Полка ДПС ГИБДД организовали реверсивное движение на месте ДТП
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От автомобиля Volkswagen осталась груда покореженного металла
Фото:

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На трассе М5 в Челябинской области водитель Volkswagen погиб 5 сентября под колесами грузового автомобиля МАЗ, выполняя обгон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. «5 сентября на трассе М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе около 7:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель „Фольксваген Гольф“, 1986 года рождения, выполнял обгон в дождь и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ», — сообщили в пресс-службе. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб. На место трагедии выехали дополнительные экипажи ДПС. Сотрудниками устанавливаются все обстоятельства аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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