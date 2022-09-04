В Челябинской области грузовик на трассе М-5 раздавил водителя Volkswagen

На месте ДТП работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе М5 в Челябинской области водитель Volkswagen погиб 5 сентября под колесами грузового автомобиля МАЗ, выполняя обгон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

«5 сентября на трассе М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе около 7:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель „Фольксваген Гольф“, 1986 года рождения, выполнял обгон в дождь и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ», — сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб. На место трагедии выехали дополнительные экипажи ДПС. Сотрудниками устанавливаются все обстоятельства аварии.

Сотрудники областного Полка ДПС ГИБДД организовали реверсивное движение на месте ДТП Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области