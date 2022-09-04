На трассе М5 в Челябинской области водитель Volkswagen погиб 5 сентября под колесами грузового автомобиля МАЗ, выполняя обгон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
«5 сентября на трассе М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе около 7:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель „Фольксваген Гольф“, 1986 года рождения, выполнял обгон в дождь и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ», — сообщили в пресс-службе.
В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб. На место трагедии выехали дополнительные экипажи ДПС. Сотрудниками устанавливаются все обстоятельства аварии.
Сотрудники областного Полка ДПС ГИБДД организовали реверсивное движение на месте ДТП
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
От автомобиля Volkswagen осталась груда покореженного металла
Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
На трассе М5 в Челябинской области водитель Volkswagen погиб 5 сентября под колесами грузового автомобиля МАЗ, выполняя обгон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. «5 сентября на трассе М-5 Москва-Челябинск в Ашинском районе около 7:30 произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель „Фольксваген Гольф“, 1986 года рождения, выполнял обгон в дождь и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем МАЗ», — сообщили в пресс-службе. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen погиб. На место трагедии выехали дополнительные экипажи ДПС. Сотрудниками устанавливаются все обстоятельства аварии.