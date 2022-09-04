04 сентября 2022
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Пермячка через суд заселилась в квартиру, из которой ее выгнали

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми женщина через суд доказала право проживания в квартире Фото:

В Перми женщина с сыном через суд доказала право проживания в квартире свекрови. Подробности семейного скандала и его решения сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

«Семейная пара с ребенком жили в квартире родителей, между отцом и сыном был оформлен договор найма. Неожиданно и отец и сын скончались, тогда свекровь выгнала невестку с ребенком из квартиры на улицу. Женщина через суд доказала право проживания в этой квартире, а судебные приставы помогли исполнить решение суда», — сообщили в ведомстве.

Сейчас невестка и свекровь проживают в одной квартире. Приставы напомнили женщине, что если она снова выгонит пермячку из дома, то ей будет выписан штраф.

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В Перми женщина с сыном через суд доказала право проживания в квартире свекрови. Подробности семейного скандала и его решения сообщили в пресс-службе краевого УФССП. «Семейная пара с ребенком жили в квартире родителей, между отцом и сыном был оформлен договор найма. Неожиданно и отец и сын скончались, тогда свекровь выгнала невестку с ребенком из квартиры на улицу. Женщина через суд доказала право проживания в этой квартире, а судебные приставы помогли исполнить решение суда», — сообщили в ведомстве. Сейчас невестка и свекровь проживают в одной квартире. Приставы напомнили женщине, что если она снова выгонит пермячку из дома, то ей будет выписан штраф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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