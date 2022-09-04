Пермячка через суд заселилась в квартиру, из которой ее выгнали

05 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

В Перми женщина через суд доказала право проживания в квартире Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми женщина с сыном через суд доказала право проживания в квартире свекрови. Подробности семейного скандала и его решения сообщили в пресс-службе краевого УФССП. «Семейная пара с ребенком жили в квартире родителей, между отцом и сыном был оформлен договор найма. Неожиданно и отец и сын скончались, тогда свекровь выгнала невестку с ребенком из квартиры на улицу. Женщина через суд доказала право проживания в этой квартире, а судебные приставы помогли исполнить решение суда», — сообщили в ведомстве. Сейчас невестка и свекровь проживают в одной квартире. Приставы напомнили женщине, что если она снова выгонит пермячку из дома, то ей будет выписан штраф.

В Перми женщина с сыном через суд доказала право проживания в квартире свекрови. Подробности семейного скандала и его решения сообщили в пресс-службе краевого УФССП. «Семейная пара с ребенком жили в квартире родителей, между отцом и сыном был оформлен договор найма. Неожиданно и отец и сын скончались, тогда свекровь выгнала невестку с ребенком из квартиры на улицу. Женщина через суд доказала право проживания в этой квартире, а судебные приставы помогли исполнить решение суда», — сообщили в ведомстве. Сейчас невестка и свекровь проживают в одной квартире. Приставы напомнили женщине, что если она снова выгонит пермячку из дома, то ей будет выписан штраф.