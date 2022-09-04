Инсайд: силовики предложат директору института УрФУ выйти на свободу

Силовики предложат директору института УрФУ Евгению Шурманову сотрудничать со следствием

Евгений Шурманов находится в СИЗО до 8 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские силовики собираются предложить сотрудничать со следствием директору института УрФУ Евгению Шурманову, которого подозревают в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. В таком случае подсудимого могут отправить из СИЗО на свободу, сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Силовики планируют предложить Шурманову сделку и сотрудничать, чтобы все следственные мероприятия можно было закончить раньше и легче. Предложение о досудебном соглашении может поступить ближе к 8 октября, когда будет заканчиваться срок назначенной судом меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.

Он предположил, что Шурманову будут предлагать свидетельствовать против других фигурантов дела взамен на смягчение наказания в будущем. Вероятно, после заключения соглашения директор института сможет выйти из СИЗО под домашний арест.

Сам Шурманов во время заседания говорил, что не станет мешать расследовать свое уголовное дело и готов помогать в этом силовикам — особенно, если получит возможность вернуться домой. «Я понимаю, что следствие полностью за мной следит. И я не против, чтобы следило. Я готов содействовать следствию. [Если меня освободят из СИЗО], я никуда скрываться не собираюсь», — передает слова Шурманова корреспондент URA.RU.

Агентство направило запрос в Следственный комитет России. Ответ на момент публикации не поступал.

Шурманов был заключен под стражу после ряда обысков, проводившихся на спортивных объектах Екатеринбурга. Силовики нашли у Шурманова связи с чиновниками из других стран, а также недвижимость за границей. Часть фигурантов по делу Шурманова не стали отправлять в СИЗО, а избрали более мягкую меру пресечения. Сам он находится под стражей до 8 октября.