В магазинах Нижневартовска втридорога продают Pepsi из Казахстана

В магазинах Нижневартовска продают Pepsi из Казахстана по завышенной цене. За двухлитровую бутылку газировки предприниматели просят более двухсот рублей. Об этом URA.RU рассказал один из покупателей.
«Купил двухлитровую Pepsi в магазине у дома в „Фениксе“ на Северной. Судя по этикетке, сделано в Казахстане. По вкусу нормальная, но цена просто ужас — 210 рублей за „двушку“. Раньше можно за 100 рублей, а то и дешевле купить», — рассказал корреспонденту агентства покупатель, а также предоставил фото газировки.
Связаться с представителями торговой точки на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске оптовики начали продавать напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite, которые привезли из Киргизии. При этом стоимость газировки на порядок ниже рыночной — от 70 рублей за литр.
Компания Coca-Cola заявляла, что не исключает полного ухода с российского рынка. Бренд принял решение в рамках санкционной политики, как и многие другие крупные западные компании. Ряд стран ввел санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. При этом по словам главы государства, санкции наносят больше время тем странам, которые их вводят.
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