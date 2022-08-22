В отличие от привычной Coca-Cola, на бутылках из Киргизии цвет крышек зеленый Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске оптовики начали продавать напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite, которые привезли из Киргизии. Стоимость газировки ниже рыночной — от 70 рублей за литр. Объявление опубликовали на сайте Avito, а детали URA.RU уточнило у самого поставщика.

«„Кола“, „Фанта“, „Спрайт“ однолитровые оптом и в розницу. Стоимость 70 рублей», — говорится в объявлении. В разговоре с продавцом удалось выяснить, что напитки поставщику привезли из Киргизии. «Отличаются тем, что крышки у Coca-Cola зеленые. Есть литровые, в банках, „полторашки“. Еще есть Pepsi, энергетики и чаи», — добавила в разговоре с корреспондентом агентства продавец.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска заподозрил «Магнит» в торговле поддельной Pepsi. Мужчина купил сразу шесть бутылок газировки, но все они, по его мнению, сильно отличались по вкусу от привычного напитка.

The Coca-Cola Company ранее заявляла, что не исключает полного ухода с российского рынка. Компания приняла решение в рамках санкционной политики, как и многие другие крупные западные бренды. Ряд стран ввел санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.