05 сентября 2022

Пермских школьников заманивали в группу смерти через Telegram

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В Перми подростки состояли в группе смерти Фото:

Сотрудники министерства территориальной безопасности Пермского края обнаружили двух подростков, которые состоят в группе с суицидальными наклонностями. О том, что с подростками будет дальше, рассказали в пресс-службе краевого минтербеза.

«В ходе мониторинга телеграм-канала выявлены двое подростков 12 и 14 лет, состоящие в группе с суицидальной направленностью. После выявления информация о детях оперативно направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять администраторов подобных сообществ в социальных сетях в тюрьмы. По мнению политика, наказание в виде пожизненного срока будет вполне справедливым для тех, кто управляет такими сообществами.

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Сотрудники министерства территориальной безопасности Пермского края обнаружили двух подростков, которые состоят в группе с суицидальными наклонностями. О том, что с подростками будет дальше, рассказали в пресс-службе краевого минтербеза. «В ходе мониторинга телеграм-канала выявлены двое подростков 12 и 14 лет, состоящие в группе с суицидальной направленностью. После выявления информация о детях оперативно направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять администраторов подобных сообществ в социальных сетях в тюрьмы. По мнению политика, наказание в виде пожизненного срока будет вполне справедливым для тех, кто управляет такими сообществами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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