Пермских школьников заманивали в группу смерти через Telegram

06 сентября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

В Перми подростки состояли в группе смерти Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники министерства территориальной безопасности Пермского края обнаружили двух подростков, которые состоят в группе с суицидальными наклонностями. О том, что с подростками будет дальше, рассказали в пресс-службе краевого минтербеза. «В ходе мониторинга телеграм-канала выявлены двое подростков 12 и 14 лет, состоящие в группе с суицидальной направленностью. После выявления информация о детях оперативно направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять администраторов подобных сообществ в социальных сетях в тюрьмы. По мнению политика, наказание в виде пожизненного срока будет вполне справедливым для тех, кто управляет такими сообществами.

Сотрудники министерства территориальной безопасности Пермского края обнаружили двух подростков, которые состоят в группе с суицидальными наклонностями. О том, что с подростками будет дальше, рассказали в пресс-службе краевого минтербеза. «В ходе мониторинга телеграм-канала выявлены двое подростков 12 и 14 лет, состоящие в группе с суицидальной направленностью. После выявления информация о детях оперативно направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и министерство образования», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять администраторов подобных сообществ в социальных сетях в тюрьмы. По мнению политика, наказание в виде пожизненного срока будет вполне справедливым для тех, кто управляет такими сообществами.