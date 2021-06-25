Милонов призвал сажать кураторов «групп смерти» пожизненно

Куроторов «групп смерти» сложно считать за людей, заявил Виталий Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администраторам «групп смерти», которые вынуждают подростков совершать самоубийство, должен грозить пожизненный срок за свою деятельность. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В СМИ появились сообщения о том, что в Липецкой области были обнаружены тела троих подростков, совершивших самоубийство. Одна из жертв записала видео, в котором заявила, что в этом виноваты так называемые «группы смерти», и что «надвигается новая волна „Синих китов“ в России». По ее словам, подростковых самоубийств будет еще больше. Сообщается, что виновник уже задержан. Им оказался гражданин, проживающий в Ставрополье.

«За подобное преступление в стране, где есть смертная казнь, дают смертную казнь. Лично я являюсь противником смертной казни, но считаю, что подобного рода преступление должно караться вплоть до пожизненного лишения свободы», — высказался в беседе с URA.RU Милонов. Он также предложил приравнять такие преступления к убийству детей.

Парламентарий добавил, что таких преступников сложно считать за людей. «Человек, совершивший подобного рода преступление, это не просто человек, совершивший ошибку, это человек с глубокой, системной нравственной патологией. Это уже, практически, не человек. И исправление подобного рода человека мне не представляется возможным в принципе», — объяснил свою точку зрения депутат Госдумы.

О «группах смерти» стало известно после публикации в 2016 году одноименной статьи журналистки Галины Мурсалиевой. После нее российские власти потребовали изучить изложенные в материале факты, и принять соответствующие меры. В 2017 году было выявлено более 500 групп в социальных сетях, которые связаны с суицидальной идеологией.