Замглавы МИД Рябков: США ведут на Украине опасную игру против России

06 сентября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков считает опасной игру Штатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опасная игра, которую проводят США в отношении России через Украину, содержит в себе огромные риски. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Интервью об этом он дал журналу «Международная жизнь». «Опасность игры, которую ведет Вашингтон применительно к РФ, используя для этого в своих целях Украину, растет. Россия будет и далее работать над тем, чтобы в Вашингтоне ясно представляли себе, какие риски они создают своими действиями вокруг Украины», — заявил он. Также Рябков убежден, что Россия не «сломалась», несмотря на весь прессинг со стороны западных стран. Москва обязательно добьется поставленных целей, уверен он. Ранее заместитель министра иностранных дел России заявил, что сейчас России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах, во всех сферах, пишет MK.RU . Дипломат призвал верно оценивать серьезность текущей ситуации, отмечает «Национальная служба новостей». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине. Это произошло после участившихся обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов, пишет Дни.ру. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также занимаются спасением жителей ДНР и ЛНР.

Опасная игра, которую проводят США в отношении России через Украину, содержит в себе огромные риски. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Интервью об этом он дал журналу «Международная жизнь». «Опасность игры, которую ведет Вашингтон применительно к РФ, используя для этого в своих целях Украину, растет. Россия будет и далее работать над тем, чтобы в Вашингтоне ясно представляли себе, какие риски они создают своими действиями вокруг Украины», — заявил он. Также Рябков убежден, что Россия не «сломалась», несмотря на весь прессинг со стороны западных стран. Москва обязательно добьется поставленных целей, уверен он. Ранее заместитель министра иностранных дел России заявил, что сейчас России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах, во всех сферах, пишет MK.RU. Дипломат призвал верно оценивать серьезность текущей ситуации, отмечает «Национальная служба новостей». Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине. Это произошло после участившихся обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов, пишет Дни.ру. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также занимаются спасением жителей ДНР и ЛНР.