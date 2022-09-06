В Алапаевске сбили 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогуФото: пресс-служба ГИБДД по Алапаевску
В Алапаевске (Свердловская область) сбили 8-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алапаевску.
«Водитель „Фольксваген Джетта“ допустила наезд на 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу, вне пешеходного перехода. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в Алапаевскую городскую больницу, с предварительным диагнозом: СГМ и ушибленная рана подбородочной области», — рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло около 15 часов 5 сентября возле дома на улице Веры Шляпиной, 11. Свердловчанка, находившаяся за рулем иномарки, имеет 10-летний стаж вождения, за этот год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась четыре раза.
Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Одна из машин врезалась в жилой дом.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Алапаевску
Фото: пресс-служба ГИБДД по Алапаевску
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В Алапаевске (Свердловская область) сбили 8-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алапаевску. «Водитель „Фольксваген Джетта“ допустила наезд на 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу, вне пешеходного перехода. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в Алапаевскую городскую больницу, с предварительным диагнозом: СГМ и ушибленная рана подбородочной области», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло около 15 часов 5 сентября возле дома на улице Веры Шляпиной, 11. Свердловчанка, находившаяся за рулем иномарки, имеет 10-летний стаж вождения, за этот год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась четыре раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Одна из машин врезалась в жилой дом.