В свердловском городе сбили 8-летнего ребенка. Фото

В Алапаевске сбили 8-летнего мальчика

07 сентября 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

В Алапаевске сбили 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу Фото: пресс-служба ГИБДД по Алапаевску В Алапаевске (Свердловская область) сбили 8-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алапаевску. «Водитель „Фольксваген Джетта“ допустила наезд на 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу, вне пешеходного перехода. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в Алапаевскую городскую больницу, с предварительным диагнозом: СГМ и ушибленная рана подбородочной области», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло около 15 часов 5 сентября возле дома на улице Веры Шляпиной, 11. Свердловчанка, находившаяся за рулем иномарки, имеет 10-летний стаж вождения, за этот год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась четыре раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Одна из машин врезалась в жилой дом. Фото: пресс-служба ГИБДД по Алапаевску Фото: пресс-служба ГИБДД по Алапаевску

В Алапаевске (Свердловская область) сбили 8-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алапаевску. «Водитель „Фольксваген Джетта“ допустила наезд на 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу, вне пешеходного перехода. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в Алапаевскую городскую больницу, с предварительным диагнозом: СГМ и ушибленная рана подбородочной области», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло около 15 часов 5 сентября возле дома на улице Веры Шляпиной, 11. Свердловчанка, находившаяся за рулем иномарки, имеет 10-летний стаж вождения, за этот год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась четыре раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Одна из машин врезалась в жилой дом.