06 сентября 2022

В свердловском городе сбили 8-летнего ребенка. Фото

В Алапаевске сбили 8-летнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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В Алапаевске сбили 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) сбили 8-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алапаевску.

«Водитель „Фольксваген Джетта“ допустила наезд на 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу, вне пешеходного перехода. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в Алапаевскую городскую больницу, с предварительным диагнозом: СГМ и ушибленная рана подбородочной области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло около 15 часов 5 сентября возле дома на улице Веры Шляпиной, 11. Свердловчанка, находившаяся за рулем иномарки, имеет 10-летний стаж вождения, за этот год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась четыре раза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Одна из машин врезалась в жилой дом.

Фото:
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) сбили 8-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алапаевску. «Водитель „Фольксваген Джетта“ допустила наезд на 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу, вне пешеходного перехода. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик доставлен в Алапаевскую городскую больницу, с предварительным диагнозом: СГМ и ушибленная рана подбородочной области», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло около 15 часов 5 сентября возле дома на улице Веры Шляпиной, 11. Свердловчанка, находившаяся за рулем иномарки, имеет 10-летний стаж вождения, за этот год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась четыре раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Алапаевске два автомобиля столкнулись, вылетели с дороги и врезались в забор на тротуаре. Одна из машин врезалась в жилой дом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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