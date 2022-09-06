06 сентября 2022

Володин предложил Минобороны Эстонии услуги психиатра

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин предложил отправить в Эстонию российского психиатра Фото:

Решения, принимаемые в Минобороны Эстонии, указывают на то, что военному ведомству страны не хватает психиатра. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прокомментировав сообщения о том, что эстонское Министерство обороны начало подготовку к якобы готовящейся оккупации. Спикер предложил стране услуги российского специалиста.

«Сообщается, что Министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить», — написал Володин в Telegram. Председатель ГД предложил направить специалиста из России в составе гуманитарной миссии.

Ранее эстонский портал ERR сообщил, что страна начала подготовку к ведению партизанской войны, передает RT. Уточнялось, что Минобороны Эстонии готовит закон, который позволит эстонской армии заниматься подготовкой вооруженного сопротивления.

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Решения, принимаемые в Минобороны Эстонии, указывают на то, что военному ведомству страны не хватает психиатра. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прокомментировав сообщения о том, что эстонское Министерство обороны начало подготовку к якобы готовящейся оккупации. Спикер предложил стране услуги российского специалиста. «Сообщается, что Министерство обороны Эстонии готовится к оккупации. Планирует уйти в подполье. Создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения. Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить», — написал Володин в Telegram. Председатель ГД предложил направить специалиста из России в составе гуманитарной миссии. Ранее эстонский портал ERR сообщил, что страна начала подготовку к ведению партизанской войны, передает RT. Уточнялось, что Минобороны Эстонии готовит закон, который позволит эстонской армии заниматься подготовкой вооруженного сопротивления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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