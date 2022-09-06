В Пермском крае Mercedes Maybach сбил ребенка на зебре

07 сентября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Пермском крае иномарка сбила ребенка, который переходил дорогу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе в Пермском крае Mercedes Maybach сбил 9-летнего ребенка. Подробности аварии URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Авария произошла в Добрянском районе 4 сентября. Мальчик переходил дорогу по зебре, в этот момент его сбил Mercedes Maybach, после чего иномарка улетела в кювет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — рассказал собеседник. Известно, что ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в краевой минздрав, чтобы узнать о состоянии ребенка.

На трассе в Пермском крае Mercedes Maybach сбил 9-летнего ребенка. Подробности аварии URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Авария произошла в Добрянском районе 4 сентября. Мальчик переходил дорогу по зебре, в этот момент его сбил Mercedes Maybach, после чего иномарка улетела в кювет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — рассказал собеседник. Известно, что ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в краевой минздрав, чтобы узнать о состоянии ребенка.