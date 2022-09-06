06 сентября 2022

В Пермском крае Mercedes Maybach сбил ребенка на зебре

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., ребенок, правила дорожного движения, трагедия, дтп, детская обувь, пдд, дорога
В Пермском крае иномарка сбила ребенка, который переходил дорогу Фото:

На трассе в Пермском крае Mercedes Maybach сбил 9-летнего ребенка. Подробности аварии URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Авария произошла в Добрянском районе 4 сентября. Мальчик переходил дорогу по зебре, в этот момент его сбил Mercedes Maybach, после чего иномарка улетела в кювет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — рассказал собеседник.

Известно, что ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в краевой минздрав, чтобы узнать о состоянии ребенка.

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На трассе в Пермском крае Mercedes Maybach сбил 9-летнего ребенка. Подробности аварии URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Авария произошла в Добрянском районе 4 сентября. Мальчик переходил дорогу по зебре, в этот момент его сбил Mercedes Maybach, после чего иномарка улетела в кювет. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — рассказал собеседник. Известно, что ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Корреспондент URA.RU направил запрос в краевой минздрав, чтобы узнать о состоянии ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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