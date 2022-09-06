06 сентября 2022

Пермяков предупредили о грядущих заморозках

В МЧС сообщили о заморозках в Пермском крае в ночь с 9 на 10 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Курган , снег, заморозки, первый снег, погода, холод, похолодание
Дачникам пора укрывать деревья и снимать последний урожай Фото:

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей о приближающихся заморозках. Их ожидают в ночь с 9 на 10 сентября.

«Внимание! По данным Пермского ЦГМС: в ночные часы 9 — 10 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — указано на сайте ведомства.

В МЧС рекомендуют садоводам и дачникам укрыть деревья защитным материалом, водителям — избегать резких маневров на дороге, а пешеходам — соблюдать осторожность при переходе проезжей части. О приближающихся заморозках пермяков просят сообщить родным и знакомым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с 9 сентября начнется отопительный сезон. Первыми к теплу будут подключены детские сады, школы и больницы.

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей о приближающихся заморозках. Их ожидают в ночь с 9 на 10 сентября. «Внимание! По данным Пермского ЦГМС: в ночные часы 9 — 10 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — указано на сайте ведомства. В МЧС рекомендуют садоводам и дачникам укрыть деревья защитным материалом, водителям — избегать резких маневров на дороге, а пешеходам — соблюдать осторожность при переходе проезжей части. О приближающихся заморозках пермяков просят сообщить родным и знакомым. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с 9 сентября начнется отопительный сезон. Первыми к теплу будут подключены детские сады, школы и больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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