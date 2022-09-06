Пермяков предупредили о грядущих заморозках

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей о приближающихся заморозках. Их ожидают в ночь с 9 на 10 сентября.
«Внимание! По данным Пермского ЦГМС: в ночные часы 9 — 10 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — указано на сайте ведомства.
В МЧС рекомендуют садоводам и дачникам укрыть деревья защитным материалом, водителям — избегать резких маневров на дороге, а пешеходам — соблюдать осторожность при переходе проезжей части. О приближающихся заморозках пермяков просят сообщить родным и знакомым.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с 9 сентября начнется отопительный сезон. Первыми к теплу будут подключены детские сады, школы и больницы.
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