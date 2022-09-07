В Копейске в кузове автомобиля, стоявшего в лесу, нашли труп мужчины

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет
В Копейске (Челябинская область) в лесу нашли автомобиль «Газель». В кузове было обнаружено тело мужчины, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Днем 6 сентября лесу в 800 метрах от улицы Державина прохожий обнаружил грузовую „Газель“. Заглянув в кузов машины, мужчина увидел умершего человека. Все говорило о самоубийстве», — рассказал источник.
Установлено, что в машине умер 33-летний житель Копейска. В обстоятельствах его смерти разбирается Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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