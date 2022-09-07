07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Копейске в кузове автомобиля, стоявшего в лесу, нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото:

В Копейске (Челябинская область) в лесу нашли автомобиль «Газель». В кузове было обнаружено тело мужчины, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Днем 6 сентября лесу в 800 метрах от улицы Державина прохожий обнаружил грузовую „Газель“. Заглянув в кузов машины, мужчина увидел умершего человека. Все говорило о самоубийстве», — рассказал источник.

Установлено, что в машине умер 33-летний житель Копейска. В обстоятельствах его смерти разбирается Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Копейске (Челябинская область) в лесу нашли автомобиль «Газель». В кузове было обнаружено тело мужчины, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 6 сентября лесу в 800 метрах от улицы Державина прохожий обнаружил грузовую „Газель“. Заглянув в кузов машины, мужчина увидел умершего человека. Все говорило о самоубийстве», — рассказал источник. Установлено, что в машине умер 33-летний житель Копейска. В обстоятельствах его смерти разбирается Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...