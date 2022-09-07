В Копейске в кузове автомобиля, стоявшего в лесу, нашли труп мужчины

08 сентября 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) в лесу нашли автомобиль «Газель». В кузове было обнаружено тело мужчины, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 6 сентября лесу в 800 метрах от улицы Державина прохожий обнаружил грузовую „Газель“. Заглянув в кузов машины, мужчина увидел умершего человека. Все говорило о самоубийстве», — рассказал источник. Установлено, что в машине умер 33-летний житель Копейска. В обстоятельствах его смерти разбирается Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

В Копейске (Челябинская область) в лесу нашли автомобиль «Газель». В кузове было обнаружено тело мужчины, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 6 сентября лесу в 800 метрах от улицы Державина прохожий обнаружил грузовую „Газель“. Заглянув в кузов машины, мужчина увидел умершего человека. Все говорило о самоубийстве», — рассказал источник. Установлено, что в машине умер 33-летний житель Копейска. В обстоятельствах его смерти разбирается Следственный комитет. В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.