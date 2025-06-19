«Фура ушла под воду»: Челябинск затопило после дождя. Видео

Челябинск ушел под воду после дождя
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск ушел под воду
Челябинск ушел под воду Фото:

В Челябинске после сильного ливня затопило дороги. На участке улицы Валдайской фура ушла под воду, сообщают читатели URA.RU.

«В Челябинске на улице Валдайской затопило дорогу. Вплоть до того, что фура ушла под воду», — сообщает читатель.

Также водная преграда затруднила путь автомобилистам по пересечении улиц Красной и Труда. Они были вынуждены буквально плыть по дороге.

Ливень начался ближе к вечеру и продолжался не так долго. Но выпавших осадков хватило, чтобы сковать город: начались пробки и заторы, автомобилисты массово начали жаловаться на потопы в городе.

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В Челябинске после сильного ливня затопило дороги. На участке улицы Валдайской фура ушла под воду, сообщают читатели URA.RU. «В Челябинске на улице Валдайской затопило дорогу. Вплоть до того, что фура ушла под воду», — сообщает читатель. Также водная преграда затруднила путь автомобилистам по пересечении улиц Красной и Труда. Они были вынуждены буквально плыть по дороге. Ливень начался ближе к вечеру и продолжался не так долго. Но выпавших осадков хватило, чтобы сковать город: начались пробки и заторы, автомобилисты массово начали жаловаться на потопы в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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