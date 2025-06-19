«Завод роботов» из Челябинска со Сбером и компанией «СберМобайл» оснастят российские предприятия программно-аппаратным комплексом для контроля за работой роботов. Как сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, подписанное сторонами соглашение станет шагом в развитии инновационных технологий региона и страны.
Создаваемый комплекс будет базироваться на low-code-платформе искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT», — уточнили в резиденции губернатора.
Текслер заметил, что область уже является центром роботизации России. Цифровизация промышленных предприятий региона на основе отечественных решений стала залогом их суверенного развития и технологического лидерства.
В рамках сотрудничества «Завод роботов» станет центром компетенции, предоставив технические и функциональные требования к продукту. При этом «СберМобайл» займется технологической реализацией. Это позволит отработать лучшие практики использования роботов на производстве и обеспечит более широкое их внедрение. Мониторинг состояния роботов, учет времени работы и выполненных операций за определенный период станут доступны пользователям в удобном формате.
Вице-президент Сбербанка Петр Колтыпин акцентировал внимание на том, что вызовы в экономике требуют переосмысления производственной логики, где важна интеграция каждого элемента в единую интеллектуальную экосистему. Гендиректор «СберМобайла» Сергей Волков добавил, что новые разработки позволят повысить производительность и сократить простои, что крайне важно для успешного функционирования современных производств.
Основатель челябинского завода Андрей Гартунг акцентировал внимание на важности быстрого внедрения решений в работу. Вместе с командой Гартунг за короткий срок построил в Челябинске завод, сделавший Челябинск одним из центров робототехники. Предприятие первым в стране обеспечило серийный выпуск роботов-манипуляторов грузоподъемностью от шести до 120 кг.
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