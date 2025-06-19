ММК и «Ростелеком» займутся внедрением искусственного интеллекта

Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Ростелеком» на площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе предприятия, оно предусматривает реализацию совместных проектов по внедрению современных цифровых решений и сервисов, в том числе искусственного интеллекта и систем бизнес-аналитики.
«Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и систем бизнес-аналитики. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов», — подчеркнул гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Планируются проекты в сфере разработки технических решений для снижения затрат и повышения энергоэффективности производства.
Внедрение инновационных решений в промышленность региона будет способствовать созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности области, но и повысить качество жизни населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!