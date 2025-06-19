ММК и «Ростелеком» займутся внедрением искусственного интеллекта

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Соглашение подписали гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев (справа) и заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков
Соглашение подписали гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев (справа) и заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков Фото:

Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Ростелеком» на площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе предприятия, оно предусматривает реализацию совместных проектов по внедрению современных цифровых решений и сервисов, в том числе искусственного интеллекта и систем бизнес-аналитики.

«Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и систем бизнес-аналитики. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов», — подчеркнул гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Планируются проекты в сфере разработки технических решений для снижения затрат и повышения энергоэффективности производства.

Внедрение инновационных решений в промышленность региона будет способствовать созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности области, но и повысить качество жизни населения.

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Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Ростелеком» на площадке Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе предприятия, оно предусматривает реализацию совместных проектов по внедрению современных цифровых решений и сервисов, в том числе искусственного интеллекта и систем бизнес-аналитики. «Сотрудничество с „Ростелекомом“ позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и систем бизнес-аналитики. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов», — подчеркнул гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Планируются проекты в сфере разработки технических решений для снижения затрат и повышения энергоэффективности производства. Внедрение инновационных решений в промышленность региона будет способствовать созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности области, но и повысить качество жизни населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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