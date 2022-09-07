Очевидцы раскрыли детали задержания екатеринбуржца

Очевидцы считают "неадекватом" задержанного екатеринбуржца

08 сентября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Сотрудников ЧОП вызвали на неадекватное поведение екатеринбуржца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга сотрудники ЧОП «Гарант» вечером 6 сентября задержали мужчину. Очевидцы происшествия рассказали о неадекватном поведении екатеринбуржца до задержания. Конфликт начался из-за того, что мужчина предположил, что его сожительница украла у него деньги. Девушка вышла из подъезда и екатеринбуржец отправился за ней. «Он выкручивал девушке руку (мужчина был уверен, что она украла у него деньги — прим. ред.), заставлял раздеваться, чтобы проверить ее одежду. По-моему, он был в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно», — рассказал очевидец агентству Е1. По его словам, предложение вызвать полицию мужчина отклонил. На шум во дворе соседи вызвали сотрудников ЧОП, чтобы разобраться в ситуации. Очевидцы сообщают о неадекватном поведении мужчины: «Орал, как будто его убивают, бегал босиком по всему двору и пугал людей. Говорить с ним было невозможно. Соседи вызвали ГБР. Они пришли и попытались поговорить, но этот неадекват орать начал еще громче. Они попросили успокоиться, он начал агрессивно себя вести — вот его и скрутили». Закончилось все тем, что екатеринбуржца доставили в отдел полиции, где его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. В полиции Екатеринбурга сообщили, что проверят действия сотрудников ЧОП в момент задержания.

В Академическом районе Екатеринбурга сотрудники ЧОП «Гарант» вечером 6 сентября задержали мужчину. Очевидцы происшествия рассказали о неадекватном поведении екатеринбуржца до задержания. Конфликт начался из-за того, что мужчина предположил, что его сожительница украла у него деньги. Девушка вышла из подъезда и екатеринбуржец отправился за ней. «Он выкручивал девушке руку (мужчина был уверен, что она украла у него деньги — прим. ред.), заставлял раздеваться, чтобы проверить ее одежду. По-моему, он был в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно», — рассказал очевидец агентству Е1. По его словам, предложение вызвать полицию мужчина отклонил. На шум во дворе соседи вызвали сотрудников ЧОП, чтобы разобраться в ситуации. Очевидцы сообщают о неадекватном поведении мужчины: «Орал, как будто его убивают, бегал босиком по всему двору и пугал людей. Говорить с ним было невозможно. Соседи вызвали ГБР. Они пришли и попытались поговорить, но этот неадекват орать начал еще громче. Они попросили успокоиться, он начал агрессивно себя вести — вот его и скрутили». Закончилось все тем, что екатеринбуржца доставили в отдел полиции, где его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. В полиции Екатеринбурга сообщили, что проверят действия сотрудников ЧОП в момент задержания.