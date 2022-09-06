06 сентября 2022

В Екатеринбурге сотрудники ЧОП жестоко задержали мужчину. Видео

В Академическом районе Екатеринбурга сотрудники ЧОП задержали мужчину
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Сотрудники ЧОП задержали екатеринбуржца в Академическом районе города Фото:

Сотрудники охранной организации «Гарант» в Академическом районе Екатеринбурга жестоко задержали мужчину. Об этом сообщает очевидцы.

«Сотрудники силовых структур задержали мужчину. Инцидент произошел возле дома на улице Анатолия Мехренцева, 42», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

В видео слышно, как екатеринбуржец при задержании, говорил сотрудникам охранной организации «сдаюсь» и «помогите», при этом один из силовиков ударил мужчину головой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске силовики жестоко задержали свердловчанина. Полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники.

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Сотрудники охранной организации «Гарант» в Академическом районе Екатеринбурга жестоко задержали мужчину. Об этом сообщает очевидцы. «Сотрудники силовых структур задержали мужчину. Инцидент произошел возле дома на улице Анатолия Мехренцева, 42», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В видео слышно, как екатеринбуржец при задержании, говорил сотрудникам охранной организации «сдаюсь» и «помогите», при этом один из силовиков ударил мужчину головой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске силовики жестоко задержали свердловчанина. Полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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