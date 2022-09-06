В Академическом районе Екатеринбурга сотрудники ЧОП задержали мужчину

Сотрудники ЧОП задержали екатеринбуржца в Академическом районе города Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудники охранной организации «Гарант» в Академическом районе Екатеринбурга жестоко задержали мужчину. Об этом сообщает очевидцы.

«Сотрудники силовых структур задержали мужчину. Инцидент произошел возле дома на улице Анатолия Мехренцева, 42», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

В видео слышно, как екатеринбуржец при задержании, говорил сотрудникам охранной организации «сдаюсь» и «помогите», при этом один из силовиков ударил мужчину головой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Академический» и в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске силовики жестоко задержали свердловчанина. Полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники.