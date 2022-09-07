07 сентября 2022

На «Флаэртиане» впервые покажут любительские съемки Перми 30-х годов

На фестивале документального кино «Флаэртиана» покажут любительские фильмы из Перми начала XX века
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Клипарт. Пермь , кино, архив, синематека, кинопленка
Старые кинопленки тщательно отобрали кураторы фестиваля Фото:

На фестивале документального кино «Флаэртиана» в этом году впервые представят программу любительского кино «Замочная скважина времени». В нее войдут, кроме прочего, любительские киносъемки 30-40-х годов прошлого века из Перми и Франции.

«„Замочная скважина времени“ — это коллекция фрагментов, снятых во Франции и России, точнее — в Перми. Любительские съемки, бережно отобранные кураторами программы, делают видимыми в одинаковой степени и сцены из повседневности неизвестных героев, и эпизоды из жизни селебрити прошлого столетия, в том числе легендарного художника Сальвадора Дали», — говорится на сайте фестиваля.

Специальным событием станет показ французского фильма Андре Бонзеля «Я яростно люблю», премьера которого состоялась на Каннском фестивале в 2021 году. XXII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми с 16 по 22 сентября.

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На фестивале документального кино «Флаэртиана» в этом году впервые представят программу любительского кино «Замочная скважина времени». В нее войдут, кроме прочего, любительские киносъемки 30-40-х годов прошлого века из Перми и Франции. «„Замочная скважина времени“ — это коллекция фрагментов, снятых во Франции и России, точнее — в Перми. Любительские съемки, бережно отобранные кураторами программы, делают видимыми в одинаковой степени и сцены из повседневности неизвестных героев, и эпизоды из жизни селебрити прошлого столетия, в том числе легендарного художника Сальвадора Дали», — говорится на сайте фестиваля. Специальным событием станет показ французского фильма Андре Бонзеля «Я яростно люблю», премьера которого состоялась на Каннском фестивале в 2021 году. XXII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми с 16 по 22 сентября.
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