В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на собственного сына

09 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга напал с ножом на своего 30-летнего сына Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге ранее судимый за совершение тяжких преступлений Борис Стрижов напал с ножом на собственного сына, пока тот сидел за компьютером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчине избрали наказание в виде 4 лет колонии строгого режима. «Установлено, что 14 декабря 2021 года в вечернее время потерпевший приехал в квартиру, в которой проживал совместно с отцом. Между ними возник конфликт на бытовой почве, во время которого потерпевший сел за компьютер. Через непродолжительное время Стрижов подошел сзади к родному сыну, а когда последний встал из-за стола, повернувшись лицом к отцу, Стрижов нанес ему ножом два удара», — сообщили в пресс-службе. Кировский районный суд на основании доказательств назначил Борису Стрижову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге заслуженный тренер по боксу Борис Рылеев избил киянкой своего пьяного воспитанника Сергея, которого перепутал с пасынком Игорем. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

В Екатеринбурге ранее судимый за совершение тяжких преступлений Борис Стрижов напал с ножом на собственного сына, пока тот сидел за компьютером. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчине избрали наказание в виде 4 лет колонии строгого режима. «Установлено, что 14 декабря 2021 года в вечернее время потерпевший приехал в квартиру, в которой проживал совместно с отцом. Между ними возник конфликт на бытовой почве, во время которого потерпевший сел за компьютер. Через непродолжительное время Стрижов подошел сзади к родному сыну, а когда последний встал из-за стола, повернувшись лицом к отцу, Стрижов нанес ему ножом два удара», — сообщили в пресс-службе. Кировский районный суд на основании доказательств назначил Борису Стрижову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге заслуженный тренер по боксу Борис Рылеев избил киянкой своего пьяного воспитанника Сергея, которого перепутал с пасынком Игорем. Пострадавшего пришлось госпитализировать.