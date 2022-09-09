На «Смотрим» вышел первый сериал о супергероях с заводов

В России вышел первый сериал об индустриальных достижениях страны
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Магниевый завод. Соликамск, промышленность, соликамский магниевый завод, магний, оао смз, химическая промышленность
География сериала включает разные российские города Фото:

В России сняли первый документальный сериал, который повествует о достижениях государства в индустриальной сфере. В основе сюжета — истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов. Первая серия «Фарватер на успех» уже доступна зрителям на платформе «Смотрим».

«Супергерои живут среди нас, на соседней улице, этажом ниже, в селе через дорогу. Они смогли обуздать и огонь, и воздух, и землю, и воду, отправить ракету в космос, построить корабли, дороги и небоскребы. Это истории россиян, которые перед лицом опасностей надевают рабочую форму и идут строить будущее страны», — говорится в описании сериала.

География сериала различна: от Ижевска до Нижнего Новгорода и других городов по всей России. Он создан при поддержке Института развития интернета совместно с Общероссийским народным фронтом.

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В России сняли первый документальный сериал, который повествует о достижениях государства в индустриальной сфере. В основе сюжета — истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов. Первая серия «Фарватер на успех» уже доступна зрителям на платформе «Смотрим». «Супергерои живут среди нас, на соседней улице, этажом ниже, в селе через дорогу. Они смогли обуздать и огонь, и воздух, и землю, и воду, отправить ракету в космос, построить корабли, дороги и небоскребы. Это истории россиян, которые перед лицом опасностей надевают рабочую форму и идут строить будущее страны», — говорится в описании сериала. География сериала различна: от Ижевска до Нижнего Новгорода и других городов по всей России. Он создан при поддержке Института развития интернета совместно с Общероссийским народным фронтом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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