На «Смотрим» вышел первый сериал о супергероях с заводов

В России сняли первый документальный сериал, который повествует о достижениях государства в индустриальной сфере. В основе сюжета — истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов. Первая серия «Фарватер на успех» уже доступна зрителям на платформе «Смотрим».
«Супергерои живут среди нас, на соседней улице, этажом ниже, в селе через дорогу. Они смогли обуздать и огонь, и воздух, и землю, и воду, отправить ракету в космос, построить корабли, дороги и небоскребы. Это истории россиян, которые перед лицом опасностей надевают рабочую форму и идут строить будущее страны», — говорится в описании сериала.
География сериала различна: от Ижевска до Нижнего Новгорода и других городов по всей России. Он создан при поддержке Института развития интернета совместно с Общероссийским народным фронтом.
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