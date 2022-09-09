На «Смотрим» вышел первый сериал о супергероях с заводов

В России вышел первый сериал об индустриальных достижениях страны

09 сентября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

География сериала включает разные российские города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России сняли первый документальный сериал, который повествует о достижениях государства в индустриальной сфере. В основе сюжета — истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов. Первая серия «Фарватер на успех» уже доступна зрителям на платформе «Смотрим». «Супергерои живут среди нас, на соседней улице, этажом ниже, в селе через дорогу. Они смогли обуздать и огонь, и воздух, и землю, и воду, отправить ракету в космос, построить корабли, дороги и небоскребы. Это истории россиян, которые перед лицом опасностей надевают рабочую форму и идут строить будущее страны», — говорится в описании сериала. География сериала различна: от Ижевска до Нижнего Новгорода и других городов по всей России. Он создан при поддержке Института развития интернета совместно с Общероссийским народным фронтом.

В России сняли первый документальный сериал, который повествует о достижениях государства в индустриальной сфере. В основе сюжета — истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов. Первая серия «Фарватер на успех» уже доступна зрителям на платформе «Смотрим». «Супергерои живут среди нас, на соседней улице, этажом ниже, в селе через дорогу. Они смогли обуздать и огонь, и воздух, и землю, и воду, отправить ракету в космос, построить корабли, дороги и небоскребы. Это истории россиян, которые перед лицом опасностей надевают рабочую форму и идут строить будущее страны», — говорится в описании сериала. География сериала различна: от Ижевска до Нижнего Новгорода и других городов по всей России. Он создан при поддержке Института развития интернета совместно с Общероссийским народным фронтом.