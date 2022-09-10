Педагог из Челябинска прошла на шоу «Голос 60+»

Педагог из Челябинска Ольга Пушкина прошла на шоу «Голос 60+»

11 сентября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Челябинка попала в команду Игоря Корнелюка Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Челябинска Ольга Пушкина выступила в пятом сезоне вокального проекта «Голос 60+» на «Первом канале». Она исполнила песню «Блюз любви» Ирины Понаровской и прошла в команду к музыканту Игорю Корнелюку. «Очень деликатное исполнение. Вы мне очень понравились. Буду рад, если вы станете участником моей команды!», — обратился к жительнице Челябинска музыкант Валерий Сюткин. Наставниками Пушкиной пожелали стать три музыканта. Первым к ней повернулся Валерий Сюткин, затем Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Не повернулась к челябинке только певица Елена Ваенга. Челябинка выбрала команду Игоря Корнелюка. Ольге Пушкиной 60 лет. Она является руководителем эстрадно-вокальной студии с коррекционным уклоном. На проект она приехала в сопровождении своих подопечных. Педагого по вокалу Ольга Пушкина попала на проект «Голос 60+» Паблик «Вокальный конкурс-фестиваль „Голос’Ок“» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Челябинска Ольга Пушкина выступила в пятом сезоне вокального проекта «Голос 60+» на «Первом канале». Она исполнила песню «Блюз любви» Ирины Понаровской и прошла в команду к музыканту Игорю Корнелюку. «Очень деликатное исполнение. Вы мне очень понравились. Буду рад, если вы станете участником моей команды!», — обратился к жительнице Челябинска музыкант Валерий Сюткин. Наставниками Пушкиной пожелали стать три музыканта. Первым к ней повернулся Валерий Сюткин, затем Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Не повернулась к челябинке только певица Елена Ваенга. Челябинка выбрала команду Игоря Корнелюка. Ольге Пушкиной 60 лет. Она является руководителем эстрадно-вокальной студии с коррекционным уклоном. На проект она приехала в сопровождении своих подопечных.