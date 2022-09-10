Педагог из Челябинска прошла на шоу «Голос 60+»

Жительница Челябинска Ольга Пушкина выступила в пятом сезоне вокального проекта «Голос 60+» на «Первом канале». Она исполнила песню «Блюз любви» Ирины Понаровской и прошла в команду к музыканту Игорю Корнелюку.
«Очень деликатное исполнение. Вы мне очень понравились. Буду рад, если вы станете участником моей команды!», — обратился к жительнице Челябинска музыкант Валерий Сюткин.
Наставниками Пушкиной пожелали стать три музыканта. Первым к ней повернулся Валерий Сюткин, затем Игорь Корнелюк и Александр Малинин. Не повернулась к челябинке только певица Елена Ваенга. Челябинка выбрала команду Игоря Корнелюка.
Ольге Пушкиной 60 лет. Она является руководителем эстрадно-вокальной студии с коррекционным уклоном. На проект она приехала в сопровождении своих подопечных.
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