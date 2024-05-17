Челябинский сирота через 20 лет нашел в Испании сестру и брата

18 мая 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Челябинец встретился на программе «ДНК» с братом и сестрой и Испании спустя 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сирота из Челябинской области Руслан Христу смог спустя 20 лет увидеться с двумя испанцами, которых считает братом и сестрой. Мужчину разлучили с ними в детском доме, куда привезли из Ашинского района. «Из детского дома детей сразу увезли в Испанию — там нашлись семьи, желающие усыновить малышей. Руслан же остался в детском доме до самого выпуска. Найти родных помогли программы „Жди меня“ и „ДНК“, куда предложила обратиться девушка Руслана. В итоге совместными усилиями вышли на испанские семьи», — пишет издание «74.ру». Алена и Александр, которых мужчина считает своими младшими сестрой и братом, прилетели из Барселоны на программу «ДНК». У всех потенциальных родственников на программе взяли пробы для генетического теста. Пока Руслан Христу не раскрыл его результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сирота из Челябинской области Руслан Христу смог спустя 20 лет увидеться с двумя испанцами, которых считает братом и сестрой. Мужчину разлучили с ними в детском доме, куда привезли из Ашинского района. «Из детского дома детей сразу увезли в Испанию — там нашлись семьи, желающие усыновить малышей. Руслан же остался в детском доме до самого выпуска. Найти родных помогли программы „Жди меня“ и „ДНК“, куда предложила обратиться девушка Руслана. В итоге совместными усилиями вышли на испанские семьи», — пишет издание «74.ру». Алена и Александр, которых мужчина считает своими младшими сестрой и братом, прилетели из Барселоны на программу «ДНК». У всех потенциальных родственников на программе взяли пробы для генетического теста. Пока Руслан Христу не раскрыл его результаты.