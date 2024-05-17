Челябинский сирота через 20 лет нашел в Испании сестру и брата

Сирота из Челябинской области Руслан Христу смог спустя 20 лет увидеться с двумя испанцами, которых считает братом и сестрой. Мужчину разлучили с ними в детском доме, куда привезли из Ашинского района.
«Из детского дома детей сразу увезли в Испанию — там нашлись семьи, желающие усыновить малышей. Руслан же остался в детском доме до самого выпуска. Найти родных помогли программы „Жди меня“ и „ДНК“, куда предложила обратиться девушка Руслана. В итоге совместными усилиями вышли на испанские семьи», — пишет издание «74.ру».
Алена и Александр, которых мужчина считает своими младшими сестрой и братом, прилетели из Барселоны на программу «ДНК». У всех потенциальных родственников на программе взяли пробы для генетического теста. Пока Руслан Христу не раскрыл его результаты.
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