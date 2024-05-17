17 мая 2024

Челябинский сирота через 20 лет нашел в Испании сестру и брата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, воспитатель, детский дом, сирота, нянечка, няня
Челябинец встретился на программе «ДНК» с братом и сестрой и Испании спустя 20 лет Фото:

Сирота из Челябинской области Руслан Христу смог спустя 20 лет увидеться с двумя испанцами, которых считает братом и сестрой. Мужчину разлучили с ними в детском доме, куда привезли из Ашинского района.

«Из детского дома детей сразу увезли в Испанию — там нашлись семьи, желающие усыновить малышей. Руслан же остался в детском доме до самого выпуска. Найти родных помогли программы „Жди меня“ и „ДНК“, куда предложила обратиться девушка Руслана. В итоге совместными усилиями вышли на испанские семьи», — пишет издание «74.ру».

Алена и Александр, которых мужчина считает своими младшими сестрой и братом, прилетели из Барселоны на программу «ДНК». У всех потенциальных родственников на программе взяли пробы для генетического теста. Пока Руслан Христу не раскрыл его результаты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сирота из Челябинской области Руслан Христу смог спустя 20 лет увидеться с двумя испанцами, которых считает братом и сестрой. Мужчину разлучили с ними в детском доме, куда привезли из Ашинского района. «Из детского дома детей сразу увезли в Испанию — там нашлись семьи, желающие усыновить малышей. Руслан же остался в детском доме до самого выпуска. Найти родных помогли программы „Жди меня“ и „ДНК“, куда предложила обратиться девушка Руслана. В итоге совместными усилиями вышли на испанские семьи», — пишет издание «74.ру». Алена и Александр, которых мужчина считает своими младшими сестрой и братом, прилетели из Барселоны на программу «ДНК». У всех потенциальных родственников на программе взяли пробы для генетического теста. Пока Руслан Христу не раскрыл его результаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...