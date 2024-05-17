17 мая 2024

В Челябинске вырос спрос на реставрацию мебели

Каждый второй челябинец намерен реставрировать мебель в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , кресла, мебель
Отреставрировать кресла хотели бы 48% опрошенных челябинцев Фото:

В Челябинске 57% опрошенных планируют заняться реставрацией или ремонтом мебели в ближайшее время. Каждый третий намерен воспользоваться услугами профессионалов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«57% челябинцев планируют реставрацию и ремонт мебели в ближайшее время. Спрос на услугу по сборке обновленной мебели и ремонту старой вырос на два процента. 32% опрошенных челябинцев признались, что планируют нанять профессионалов, чтобы обновить интерьер», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Отреставрировать первым делом диваны и кресла хотели бы 48% опрошенных челябинцев, стулья и столы — 44%, шкафы и комоды — 43%. Потратить на ремонт одного предмета мебели респонденты рассчитывают не более пяти тысяч рублей. Больше этой суммы готов платить каждый третий респондент (38%). Еще 11% опрошенных не против потратить на реставрацию от 10 до 20 тысяч рублей.

При выборе специалиста по ремонту решающую роль для 34% респондентов из Челябинска играют рекомендации и отзывы прошлых клиентов. Только 22% опрошенных ставят на первое место сроки выполнения работы, добавили в пресс-службе сервиса.

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В Челябинске 57% опрошенных планируют заняться реставрацией или ремонтом мебели в ближайшее время. Каждый третий намерен воспользоваться услугами профессионалов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «57% челябинцев планируют реставрацию и ремонт мебели в ближайшее время. Спрос на услугу по сборке обновленной мебели и ремонту старой вырос на два процента. 32% опрошенных челябинцев признались, что планируют нанять профессионалов, чтобы обновить интерьер», — рассказали в пресс-службе сервиса. Отреставрировать первым делом диваны и кресла хотели бы 48% опрошенных челябинцев, стулья и столы — 44%, шкафы и комоды — 43%. Потратить на ремонт одного предмета мебели респонденты рассчитывают не более пяти тысяч рублей. Больше этой суммы готов платить каждый третий респондент (38%). Еще 11% опрошенных не против потратить на реставрацию от 10 до 20 тысяч рублей. При выборе специалиста по ремонту решающую роль для 34% респондентов из Челябинска играют рекомендации и отзывы прошлых клиентов. Только 22% опрошенных ставят на первое место сроки выполнения работы, добавили в пресс-службе сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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