В Челябинске вырос спрос на реставрацию мебели

Каждый второй челябинец намерен реставрировать мебель в ближайшее время

18 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Отреставрировать кресла хотели бы 48% опрошенных челябинцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 57% опрошенных планируют заняться реставрацией или ремонтом мебели в ближайшее время. Каждый третий намерен воспользоваться услугами профессионалов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «57% челябинцев планируют реставрацию и ремонт мебели в ближайшее время. Спрос на услугу по сборке обновленной мебели и ремонту старой вырос на два процента. 32% опрошенных челябинцев признались, что планируют нанять профессионалов, чтобы обновить интерьер», — рассказали в пресс-службе сервиса. Отреставрировать первым делом диваны и кресла хотели бы 48% опрошенных челябинцев, стулья и столы — 44%, шкафы и комоды — 43%. Потратить на ремонт одного предмета мебели респонденты рассчитывают не более пяти тысяч рублей. Больше этой суммы готов платить каждый третий респондент (38%). Еще 11% опрошенных не против потратить на реставрацию от 10 до 20 тысяч рублей. При выборе специалиста по ремонту решающую роль для 34% респондентов из Челябинска играют рекомендации и отзывы прошлых клиентов. Только 22% опрошенных ставят на первое место сроки выполнения работы, добавили в пресс-службе сервиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 57% опрошенных планируют заняться реставрацией или ремонтом мебели в ближайшее время. Каждый третий намерен воспользоваться услугами профессионалов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «57% челябинцев планируют реставрацию и ремонт мебели в ближайшее время. Спрос на услугу по сборке обновленной мебели и ремонту старой вырос на два процента. 32% опрошенных челябинцев признались, что планируют нанять профессионалов, чтобы обновить интерьер», — рассказали в пресс-службе сервиса. Отреставрировать первым делом диваны и кресла хотели бы 48% опрошенных челябинцев, стулья и столы — 44%, шкафы и комоды — 43%. Потратить на ремонт одного предмета мебели респонденты рассчитывают не более пяти тысяч рублей. Больше этой суммы готов платить каждый третий респондент (38%). Еще 11% опрошенных не против потратить на реставрацию от 10 до 20 тысяч рублей. При выборе специалиста по ремонту решающую роль для 34% респондентов из Челябинска играют рекомендации и отзывы прошлых клиентов. Только 22% опрошенных ставят на первое место сроки выполнения работы, добавили в пресс-службе сервиса.